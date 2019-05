Muore sotto il trattore che stava guidando

Jesolo - barca non passa sotto al ponte : donna Muore schiacciata : Gabriele Laganà Una donna di nazionalità svizzera è rimasta schiacciata mentre navigava su una piccola imbarcazione sul fiume Sile a Jesolo. Nonostante i soccorsi immediati, per la signora non c’è stato nulla da fare Nel primo pomeriggio a Jesolo si è verificato un drammatico ed orribile incidente che è costato la vita ad una donna di nazionalità svizzera. La signora è rimasta uccisa nell'impatto tra la barca su cui stava navigando ...

Dramma a Jesolo : barca non passa sotto un ponte - donna tenta di fermarla e Muore schiacciata : Una donna è morta in un incidente a Jesolo (Venezia). Era a bordo di un'imbarcazione che mentre percorreva il fiume Sile si è incastrata sotto un ponte. Secondo una prima ricostruzione la vittima, notando che la barca non sarebbe passata, avrebbe cercato di fermarla appoggiando le mani sul ponte e sarebbe rimasta schiacciata.Continua a leggere

Pisa - 31enne napoletano Muore sotto gli occhi dei familiari : aveva assunto antinfluenzali : Venerdì sera, nei pressi di Pisa, precisamente nella frazione di Marina di Pisa, è morto un giovane di appena 31 anni, Agostino Di Francesco, originario di Caserta ma residente nel Comune di Sant'Antimo. Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Nazione", sembra che l'uomo sia morto dopo aver ingerito, in serata, un farmaco antinfluenzale. Il trentunenne, infatti, pare avesse un po' di febbre, e per questo motivo avrebbe fatto ricorso al ...

Agostino - 31 anni - Muore sotto gli occhi dei parenti dopo aver assunto farmaci antinfluenzali : Agostino Di Francesco, 31enne residente a Sant'Antimo, è morto a Marina di Pisa dopo aver assunto dei farmaci antifluenzali. Il giovane aveva un po' di febbre e per questo avrebbe preso le medicine: non è chiaro, però, se ci sia un legame tra i farmaci e l'immediato peggioramento delle sue condizioni.

Calcio sotto shock - calciatore Muore in campo per un attacco cardiaco [NOME e DETTAGLI] : Grave lutto nel mondo del Calcio nelle ultime ore e che sconvolge tutti in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto riporta “The Mirror”, il 28enne Faty Papy, nazionale del Burundi è morto per un attacco cardiaco. Il calciatore sarebbe stato colpito da infarto durante una gara fra il Bidvest Wits e il Malanti Chiefs, squadra dello Swaziland dove militava da poco Faty Papy. I soccorsi sono stati inutili, il calciatore è morto ...

Fotografo romano Muore annegato a Bali durante una vacanza sotto gli occhi della compagna : Andrea Massari, giovane Fotografo italiano, è morto affogato a Bali. Il 32enne di origini romane ma molto conosciuto anche a New York per il suo lavoro, si trovava in vacanza in una delle...

Andrea - fotografo romano Muore annegato a Bali durante una vacanza sotto gli occhi della compagna : Andrea Massari, giovane fotografo italiano, è morto affogato a Bali. Il 32enne di origini romane ma molto conosciuto anche a New York per il suo lavoro, si trovava in vacanza in una delle...

Bimba di due anni Muore soffocata da un pezzo di wurstel sotto gli occhi della nonna : di due anni muore da un . La piccola Letizia si trovava a casa della a Campagna, , quando si è consumata la tragedia. Inutili i primi soccorsi e la corsa in ospedale ad Eboli, Salerno,. Per la piccola ...

Salerno - bimba di due anni Muore soffocata da un pezzo di wurstel sotto gli occhi della nonna : bimba di due anni muore soffocata da un wurstel. La piccola Letizia si trovava a casa della nonna a Campagna (Salerno) quando si è consumata la tragedia. Inutili i primi soccorsi e la...

Incidente a Porto Viro - finisce col motorino sotto un furgone : Diego Muore a 26 anni : Diego Paganin, 26 anni, è la vittima dell'Incidente stradale verificatosi oggi a Porto Viro, in provincia di Rovigo: il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in via di accertamento, è caduto andando a finire sotto un furgone e rimanendo incastrato tra le ruote del mezzo pesante.Continua a leggere

Roma - bimbo Muore nel traffico sotto gli occhi della madre : 'Sono sconvolta' : Il tragico evento si è svolto due giorni fa in via Cristoforo Colombo a Roma, dove il ragazzino, la madre e la zia si trovavano per recarsi all'ospedale Bambino Gesù. Per il piccolo era stata infatti prenotata una visita a causa dei problemi di asma di cui pare il ragazzo fosse affetto. I tre erano partiti da Latina per recarsi appunto in ospedale, ma sono stati travolti dal traffico per via dei preparativi della gara di Formula E. Durante il ...

Il padre gioca al cellulare e si dimentica di farla uscire dall’auto : bimba Muore sotto il sole : La tragedia lunedì a Yiyang, nella provincia cinese di Hunan. Qi Qi è stata ricoverata in un ospedale nel sud del Paese, ma è stata dichiarata morta per soffocamento. L'uomo ha ammesso di aver risposto ad una telefonata e di essersi poi distratto giocando con lo smartphone: "L'ho dimenticata in auto".Continua a leggere

Ragazzino di undici anni Muore per un malore fatale - sotto gli occhi della mamma e della zia : Continua qui la lettura della notizia: https://www.quotidiano.net/cronaca/malore-ragazzo-roma-1.4537019

Roma - bambino di 11 anni accusa malore in auto e Muore sotto gli occhi di mamma e zia : Un ragazzino di 11 anni è morto, colto da malore mentre era in auto con la madre a Roma . La tragedia intorno alle 8 in via Cristoforo Colombo , mentre l'auto era nel traffico rallentato per la ...