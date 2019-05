MotoGP | Petrucci fiducioso per Jerez | “si adatta alle mie caratteristiche”

MotoGP - Petrucci vuole alzare l’asticella : “fino solo sesti posti - voglio superare la sufficienza” : Il pilota ternano ha analizzato il suo inizio di stagione, caratterizzato da tre sesti posti che gli valgono al momento la quinta piazza nella classifica iridata Tre Gran Premi in stagione, tre sesti posti per Danilo Petrucci, che chiude al momento la top five della classifica iridata. Il ternano della Ducati non ha brillato, rimanendo sempre lontano dal podio per via di alcuni problemi che spera di risolvere nel minor tempo ...

MotoGP - Jack Miller mette in guardia… Danilo Petrucci : “adoro la Ducati - vi svelo qual è il mio obiettivo” : Il pilota della Pramac si gode il terzo posto ottenuto in Texas, svelando come il suo obiettivo sia quello di conquistare, al termine della stagione, un posto nel team ufficiale Jack Miller si è messo in testa di conquistare un posto nel team ufficiale della Ducati, per questo motivo ce la sta mettendo tutta per sfilare a Danilo Petrucci la DesmosediciGP con la livrea rossa. Il terzo posto ottenuto in Texas gioca a favore ...

MotoGP Ducati - Petrucci : «Buon risultato in Texas» : AUSTIN - Danilo Petrucci è sesto al termine del Gp delle Americhe ad Austin. 'Il sesto posto, al netto delle difficoltà incontrate nei turni di prove, può essere considerato un buon risultato per noi ...

VIDEO Alvaro Bautista - indiscrezione di mercato : tornerà in MotoGP nel 2020 in Ducati al posto di Danilo Petrucci? : Potrebbe terminare a fine stagione l’esilio in Superbike per Alvaro Bautista: secondo le ultime indiscrezioni di mercato il pilota potrebbe tornare in MotoGP nel 2020 al posto di Danilo Petrucci. LE INDISCREZIONI DEL mercato PILOTI roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

MotoGP – Petrucci vede il bicchiere mezzo pieno : ottimista nonostante le difficoltà della sua Ducati : MotoGp, Danilo Petrucci ha parlato a seguito del sesto posto della sua Ducati in quel di Austin di questa sera MotoGp, Danilo Petrucci vede il bicchiere mezzo pieno dopo il GP di Austin. Il pilota della Ducati è giunto sesto, ancora lontano dalla competitività che ci si attendeva da lui ad inizio stagione: “Il sesto posto, al netto delle difficoltà incontrate nei turni di prove, può essere considerato un buon risultato per noi qui in ...

MotoGP - Lorenzo e Petrucci staccano il pass per la Q2 : delusione cocente invece per Dovizioso : Il pilota della Ducati rimane escluso dalla Q2 per soli sedici millesimi, staccano il pass invece Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci Jorge Lorenzo supera in scioltezza la Q1 nelle qualifiche del Gp di Austin, guadagnandosi la possibilità di andare a giocarsi la pole position nella Q2. AFP/LaPresse Il pilota della Honda stampa un ottimo 2:05.855, che gli permette di chiudere al comando davanti a Danilo Petrucci, che si prende l’altro ...

MotoGP – Austin mette in difficoltà Danilo Petrucci : “bisogna guidare guardando le buche” : Danilo Petrucci in difficoltà sul circuito del Texas: le parole del ternano della Ducati dopo le Fp2 del Gp di Austin Il team Mission Winnow Ducati è sceso nuovamente in pista ieri sul Circuit of the Americas (COTA) nei pressi di Austin (USA) per il terzo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019. Nelle prove libere del venerdì, i piloti ufficiali Ducati hanno portato avanti come di consueto il lavoro di messa a punto delle loro ...

MotoGP - GP USA 2019 - Andrea Dovizioso : “L’asfalto è peggio di un anno fa” - Danilo Petrucci : “Non si può correre così” : Com’è ben noto se c’è una moto che soffre le sconnessioni del terreno (clicca qui per l’analisi del venerdì di Austin), o per meglio dire dell’asfalto, è sicuramente la Ducati. La moto di Borgo Panigale ha confermato questo trend nella prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Il fondo del Circuit of The Americas, infatti, nonostante l’intervento ...

MotoGP – Petrucci scoraggiato ad Austin - il ducatista elenca tutti i ‘contro’ del circuito delle Americhe : “buche - curve e lunghezza della pista” : Dopo il Gp d’Argentina, Danilo Petrucci palesa le sue sensazioni in vista della gara in Texas sul circuito delle Americhe Il campionato mondiale di MotoGp sbarca in Texas in occasione del terzo appuntamento di stagione. Dopo la vittoria in solitaria di Marc Marquez in Argentina, ad Austin il favorito è sempre il pilota spagnolo della Honda. Prima di vedere i piloti scendere in pista, il giovedì del weekend del Gp delle Americhe si ...

MotoGP – Petrucci punta alla top 5 ad Austin - Danilo fiducioso : “rispetto al passato il nostro potenziale è migliore” : Destinazione Texas per il team Mission Winnow Ducati, Danilo Petrucci pronto per il terzo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Archiviata con un podio la tappa di Termas de Río Hondo (Argentina) grazie al terzo posto di Andrea Dovizioso, il team Mission Winnow Ducati è pronto a tornare in pista ad Austin (Stati Uniti d’America) per il terzo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, in programma dal 12 al 14 aprile sul Circuit of ...

MotoGP - Danilo Petrucci mastica amaro : “se fosse partito più avanti - avrei potuto lottare per il podio” : Il pilota ternano ha commentato il sesto posto ottenuto nel Gp d’Argentina, svelando di aver avuto problemi con la gestione delle gomme Il team Mission Winnow Ducati è salito sul podio a Termas de Río Hondo (Argentina) con Andrea Dovizioso, terzo al traguardo dietro Marc Marquez e Valentino Rossi. AFP/LaPresse Gara in rimonta invece per Danilo Petrucci, decimo in griglia e sesto al traguardo dopo essere risalito fino alla quarta ...

MotoGP – Petrucci agguerrito in Argentina : “farò una gara all’attacco” : Danilo Petrucci protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota italiano dopo la Q2 sul circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp ...

MotoGP - Petrucci deluso dalla prima giornata di libere : “sono scivolato e ci siamo impauriti…” : Il pilota ternano ha espresso la propria delusione per i risultati ottenuti nelle prime due sessioni di prove libere del Gp d’Argentina Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota forlivese ha chiuso in 1’39”181 davanti all’australiano Jack Miller, staccato di nove millesimi dal rider della ...