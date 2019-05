Meno infortuni mortali | ma è allarme malattie

iltirreno.gelocal

(Di mercoledì 1 maggio 2019) PISA. Cala latà, aumentano leprofessionali. Con quelle di tipo tumorale che fanno di Pisa la seconda provincia più a rischio della Toscana. È una strage silenziosa quella che ...

pythonico : Con questo assento tattico #Llorente é il giocatore meno adatto e meno funzionale a dialogare soprattutto con… - ConteAlmaviva : @Ferrarista1986 @GiuSette7 @OssimoroJu29ro @MassMing1 @fabriziochessa2 @rafko74 non ti so dire, non sono esperto e… - gigipoletti : @marcosalemi67 @Fra_Vito_85 Gli infortuni li hanno tutti chi più chi meno in base anche al preparatore tecnico Cmq non sono un alibi -