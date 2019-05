F1 | Mondiale 2020 | il GP d’Olanda a Zandvoort potrebbe tornare e sostituire

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Il2019 è ancora in corso ma in F1 si va sempre molto velocemente e si pensa già all’anno prossimo. L’indiscrezione è di quelle clamorose e fa decisamente rumore: secondo quanto riporta motorsport.com,nel calendario iridato l’appuntamento olandese di, la cui ultima apparizione risale al 1985. Come rivelato dal portale motoristico, vi sarebbe già un accordo tra i curatori dei diritti commerciali della F1 e gli organizzatori orange anche se mancano i crismi dell’ufficialità. Ciòconcretizzarsi sulla base della grande spinta che sta dando Max Verstappen. Il tulipano, alfiere della Red Bull, è uno dei personaggi più in vista del Circus e il ritorno della corsa nei Paesi Bassi sarebbe giustificabile anche per il seguito di cui gode Max.A farne le spese, però,essere uno dei circuiti attualmente in scadenza di ...

