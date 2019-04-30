Traffico Roma del 30-04-2019 ore 14 | 30

trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - ceciliacuoco : RT @furiopatri: Dopo tre anni un via vai di assessori e AD Ama questo è lo stato delle strade accanto a via Veneto, vetrina mondiale. Quant… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Tiburtina code tra Via di Tor Cervara e Raccordo Anulare > fuori città #luceverde -
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 30 APRILE 2019 ORE 12:20 DOMANI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI, SI RINNOVA IL CONSUETO APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI. PARTE DALLE 14 DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO. DEVIAZIONI PER DIVERSE LINEE DI ZONA, TRA LE QUALI LA LINEA TRAM 3. SEMPRE DOMANI, CHIUSA AL Traffico LA CORSIA LATERALE DI VIA TIBURTINA DA VIA DEI DURANTINI ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DOPO LE CODE TRA PISANA E OSTIENSE A CAUSA DEL VEICOLO IN FIAMME. NESSUN DISAGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA. SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, PER IL VEICOLO IN FIAMME DA VIA AURELIA A VIA OSTIENSE. MIGLIORA INVECE IL Traffico IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO PASSAMONTI A ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, PER IL VEICOLO IN FIAMME DA VIA AURELIA A VIA OSTIENSE. MIGLIORA INVECE IL Traffico IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO PASSAMONTI A ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA AURELIA A VIA OSTIENSE. CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN INTERNA PER IL Traffico INTENSO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A VIA APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 30 APRILE 2019 ORE 08:50 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN VEICOLO IN FIAMME HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA OSTIENSE. LE OPERAZIONI DI SOCCORSO SONO TERMINATE MA SI VIAGGIA IN CODA DA VIA BOCCEA A VIA OSTIENSE. RALLENTATA, FINO A 20’ DI RITARDO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO DALLE 5.50 DI QUESTA MATTINA, LA LINEA FERROVIARIA Roma-NAPOLI VIA CASSINO TRA LE STAZIONI DI COLLE ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL MARE, CI SONO CODE DA VIA DELLA PISANA A VIA OSTIENSE. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA PER Traffico ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL MARE. SI VIAGGIA IN CODA GIÀ DA VIA DELLA PISANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA PER CURIOSI E Traffico INTENSO DALLA DIRAMAZIONE ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE. SI VIAGGIA IN CODA NELLO STESSO TRATTO, ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO, SEMPRE IN INTERNA, DA VIA CASILINA A VIA ...
Traffico Roma del 29-04-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 19:50 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL VIALE CORTINA D’AMPEZZO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLE VICINANZE DELLA TRIONFALE. CI SONO INCOLONNAMENTI INTANTO PROSEGUONO I DISAGI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZINE PINETA SACCHETTI; CHIUSO IL TRATTO A SALIRE A PARTIRE DA VIA MARIO FANI Traffico IN TANGENZIALE, CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 29-04-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 17:50 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA SALARIA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PRATI FISCALI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE. RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE DOVE CI SONO CODE TRA BATTERIA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA VIA SALARIA. TANGENZIALE CON DISAGI POI TRA TOR DI QUINTO E CORSO FRANCIA. RISOLTO L’INCIDENTE SUL MURO TORTO VERSO IL ...
Traffico Roma del 29-04-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA; ALTRE FILE NEL TRATTO FLAMINIA-SALARIA MA NELLA SOLA CARREGGIATA INTERNA; PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA ...
Traffico Roma del 29-04-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA; ALTRE FILE NEL TRATTO FLAMINIA-SALARIA MA NELLA SOLA CARREGGIATA INTERNA; PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA ...
Traffico Roma del 29-04-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 17:50 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA SALARIA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PRATI FISCALI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE. RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE DOVE CI SONO CODE TRA BATTERIA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA VIA SALARIA. TANGENZIALE CON DISAGI POI TRA TOR DI QUINTO E CORSO FRANCIA. RISOLTO L’INCIDENTE SUL MURO TORTO VERSO IL ...