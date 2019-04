Traffico Roma del 30-04-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2019) VIABILITÀMARTEDI’ 30 APRILEORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SULLA SS148 VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO LATINA. IN CITTÀ CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA BOCCEA, TRA VIA MATTIA BATTISTINI E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DISAGI PERINTENSO E LAVORI SU VIA NAZARETH, DA VIA BOCCEA A VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE VIA AURELIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE, ...

