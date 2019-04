Presero a bastonate dipendente minimarket | 4 stranieri tratti in arresto

romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato quattro uomini, tre di origini moldave e uno albanese, uno di 23, due di 24 e uno di 29 anni, ritenuti responsabili di una violenta rapina, avvenuta la notte dello scorso 11 marzo, ai danni di un cittadino del Bangladeshdi undi via Tiburtina, dalle parti di via Lanciano.Ai quattro i Carabinieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine di una certosina attivita’ di indagine coordinata dal Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti della Procura della Repubblica di Roma, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti. I quattro avevano acquistato da bere nele si erano soffermati a consumare davanti al locale. Il gestore dell’attivita’ commerciale non aveva dato peso ai quattro, ritenendoli dei ...

