Petrolio chiude a 66 - 3 dollari : NEW YORK, 23 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,15% a 66,30 dollari al barile.

ANSA, - NEW YORK, 23 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,15% a 66,30 dollari al barile. 23 aprile 2019

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in rosso. Sale lo spread. Vola il Petrolio : Dopo quattro giorni di chiusura della Borsa Italiana , Milano , apertura di oggi a -0,03% a 21.950 punti, parte in lieve flessione, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari che chiude in rosso a -0,27% ...

Petrolio a Ny chiude a massimi 6 mesi : ANSA, - NEW YORK, 22 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York , ai massimi degli ultimi sei mesi. Le quotazioni salgono del 2,59% a 65,66 dollari al barile. 22 aprile 2019 Diventa fan di Tiscali

Petrolio : chiude in rialzo : NEW YORK, 18 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,34% a 64 dollari al barile.

ANSA, - NEW YORK, 18 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,34% a 64 dollari al barile. 18 aprile 2019

ANSA, - NEW YORK, 17 APR - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,41% a 63,76 dollari al barile. 17 aprile 2019

Petrolio : a Ny chiude a massimi 5 mesi : NEW YORK, 8 APR - Il Petrolio chiude a New York ai massimi da 5 mesi sui timori legati alla situazione in Libia, a 64,40 dollari al barile, +2,1%,.

Petrolio chiude in rialzo a 63 - 8 dollari : NEW YORK, 5 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,60% a 63,80 dollari al barile.

Petrolio chiude in rialzo a 63 - 8 dollari : ANSA, - NEW YORK, 5 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,60% a 63,80 dollari al barile. DRZ

Petrolio : NY - chiude in calo a 59 dollari : NEW YORK, 19 MAR - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 59,03 dollari la barile, -0,14%,.

ANSA, - NEW YORK, 19 MAR - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 59,03 dollari la barile, -0,14%,. 19 marzo 2019

Petrolio chiude in rialzo a 56 - 5 dollari : NEW YORK, 4 MAR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,36% a 56,59 dollari al barile.