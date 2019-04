Camera: ok Commissione inchiesta Regeni

lauraboldrini : Non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta. La Camera ha approvato l’istituzione della commissione d’inchiesta per… - Corriere : Caso Regeni, l’Aula è vuota: alla Camera presenti in 19 - Montecitorio : Favorevoli 376, nessun contrario. La Camera approva l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull… -

Con 376voti favorevoli, 54 astenuti 8 i deputati di FI) e nessun contrario, laha approvato l'istituzione di unaparlamentare d'sulla morte di Giulio. Laresta in carica 12 mesi. E' composta da 20 deputati che dovranno raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire "responsabilità e circostanze" che hanno portato alla morte del ricercatore e valutare iniziative per incrementare la protezione di chi è impegnato in progetti di studio e ricerca all'estero.(Di martedì 30 aprile 2019)