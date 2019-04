Addio a Alberto Breccia Fratadocchi | il luminare delle scienze e rotariano contro le armi

L' Addio di un gigante - Alberto Bucci : Un uomo diventa grande quando comincia a credere nella vita. Alberto Bucci , in questo senso, è stato grande da subito. Fin dai primi passi, così strampalati, come li definiva lui stesso, vittima della polio. Una grandezza che si misurava essenzialmente nella curiosità che Bucci aveva nel conoscere l

Folla enorme per l' Addio ad Alberto Bucci - : E il Bologna Football Club 1909, altra gloria del mondo sportivo di questa città, rappresentato dall'Ad Claudio Fenucci, arrivato molto presto di mattina per il suo abbraccio, e ancora Renato ...

Alberto Bucci - camera ardente. Migliaia in fila per l'Addio al signore del basket : ... "ci hai insegnato che quando si dà il massimo non si perde mai, per questo, caro Alberto, non ti perderemo mai perché ti porteremo dentro di noi", e l' assessore allo Sport Matteo Lepore . E' un ...