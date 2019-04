The Voice | vince il candore trash di Elettra Lamborghini

dilei

(Di lunedì 29 aprile 2019) Simona Ventura (e con lei la dirigenza di Rai Due), ce l’ha messa tutta per risollevare le sorti di The, cugino povero e meno fortunato del collaudato X Factor. A partire da una giuria che più variegata di così non si poteva, tra istrioni preparati e navigati come Morgan, rapper di razza idoli dei giovanissimi alla Gue Pequeno, star del nazional-polare come Gigi d’Alessio e l’elemento sorpresa, che non manca, né guasta, mai. E quest’anno la sorpresa è stata davvero un “cazzotto in faccia”: un personaggio talmente variopinto ed esagerato da risultare, nonostante tutto, irrimediabilmente simpatico.Perché una che di nome faMiura(proprio l’erede della casa automobilistica), che con due singoli tamarri ha scalato le classifiche, star di Instagram (4 milioni di follower), importatrice – a suo dire- del reggaeton in Italia e regina ...

trash_italiano : Scusate ma dopo X Factor, Amici e The Voice, io riaprirei Forte Forte Forte solo per il gusto di piazzare Morgan anche lì. - RaiDue : La grande musica è tornata a battere sul due! ? Trovate la prima puntata di #TVOI qui ? - pakodj : Il mio amico 'CEO' the great voice. Da ascoltare more more and more ?? -