Sulla Ryanair ora pagano anche i neonati!

(Di venerdì 19 aprile 2019) La denuncia di Federconsumatori: per portare un bambino sotto i due anni ora si pagheranno 25 euro. La compagnia irlandese ha infatti rivisto i supplementi ai prezzi base aggiungendone uno da ben 25 euro per portare a bordo un bambino sotto due anni. Per la Federconsumatori "la disperata corsa al guadagno disembra non avere più limiti. Il supplemento, già di per sé assurdo, appare ancora più ingiustificato se si considera che i bimbi devono viaggiare in braccio ai genitori con una cintura apposita fornita dal personale di bordo".La Federconsumatori aggiunge :"L'utente, quindi, si trova a pagare di più senza ricevere alcun vantaggio né servizi aggiuntivi"