Svolta nel delitto in riva al Po | uomo confessa

Omicidio Stefano Leo - Svolta nel caso : un 27enne ha confessato il delitto : Oggi pomeriggio un 27enne italiano, di origine marocchine, poche ore dopo la marcia organizzata dagli amici e dal padre di Stefano Leo, si è presentato spontaneamente in Questura per confessare l'Omicidio. I carabinieri e i magistrati titolari delle indagini hanno trovato i primi riscontri alle confessioni del fermato, tra cui la presunta arma del delitto, avvenuto lo scorso 23 febbraio. Il 34enne Stefano Leo venne ucciso a coltellate nei ...

Social media : la Svolta nell'immaginario collettivo : La televisione, integrata e fusa nel mondo Social, ha metamorfizzato la relazione tra le persone e il prodotto televisivo, offrendo alle persone un nuovo strumento di engagement e partecipazione. ...

Zaniolo-Juventus - Svolta nell’affare : ecco dettagli e retroscena! : Zaniolo-Juventus – svolta nell’affare Zaniolo-Juve. Paratici “lotta” con la Roma per portare il talento italiano a Torino. Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, è sempre nel mirino della Juventus che potrebbe provare a portarlo a Torino in estate. L’ex nerazzurro ha attirato su di sé l’interesse degli addetti ai lavori, grazie a un’ottima stagione con la maglia giallorossa. Il direttore sportivo bianconero Fabio ...

6ix9ine - Svolta nel caso - confessa l'ex manager e lo insulta : 'Quel ratto si è fott...' : Negli ultimi giorni ci sono state molte novità nel caso giudiziario di Tekashi 6ix9ine, tante infatti le news che stanno occupando le pagine dei magazine che oltreoceano seguono con attenzione maniacale ogni minimo sviluppo dell'indagine. Non a caso Complex, magazine di riferimento per i giovani americani, ha parlato di 'Wild day', in riferimento alla giornata di ieri nell'ambito della vicenda giudiziaria dell'artista classe 1996. La rap star ...

Ponte Morandi - Svolta nell’inchiesta bis. Indagati per falso due superdirigenti : Nel filone sui monitoraggi alterati ad altre strutture, accusati di falso lo storico capo delle manutenzioni di Aspi e l’Ad di Spea

L’ECA lavora per cambiare il calcio : il 2024 sarà l’anno della Svolta con Agnelli in prima fila [DETTAGLI] : L’ European Club Association (ECA) lavora per dare una svolta al calcio dal 2024: le coppe sostituiranno i campionati e viceversa. L’associazione con a capo Andrea Agnelli punta a creare una Superlega, formando una nuova competizione che andrebbe a prendere il posto dei campionati nel week-end. Alexander Ceferin, presidente della Uefa deve adeguarsi perché i club vogliono aumentare il loro fatturato in modo esponenziale e per ...

C'è una traccia di Samira nel garage - il giallo di Settimo verso la Svolta : Il fiuto di Simba e Aska, la coppia di Breton in forza al nucleo cinofili dell'Arma a Bologna porta i carabinieri dritto ad un box nel cortile di questa abitazione di via Petrarca. Le attenzioni degli ...

Svolta nel caso Samira - scomparsa da 17 anni : i carabinieri cercano il corpo in casa del marito - indagato per omicidio : A Settimo Torinese i carabinieri stanno cercando il corpo di una donna di origini marocchine, scomparsa da 17 anni, nella casa del marito, che è indagato per omicidio. Ne ha dato notizia, in una diretta tv, 'Chi l'ha visto?'. I militari, assistiti da cani specializzati e da tecnici del Comune, sono nell'abitazione di Salvatore Caruso, 68 anni, che nel 2000 aveva sposato, in Marocco, Samira Sbiaa, la donna scomparsa dall'aprile del 2002. ...

Svolta nell’omicidio di Umberto Prinzi - presi i killer dell’assassino della trans Valentina : I carabinieri di Torino hanno arrestato due persone, di 47 e 51 anni, per l'omicidio di Umberto Prinzi, trovato senza vita e con un colpo alla nuca lo scorso dicembre in un boschetto a Moncalieri. Secondo gli inquirenti, il movente non sarebbe la vendetta per il delitto della trans Valentina, che Prinzi a sua volta aveva ucciso nel 1995 durante una lite.Continua a leggere

Instagram - Svolta e-commerce : nuovo pulsante "acquista" nell'interfaccia : svolta su Instagram che ha aperto alla possibilità di effettuare acquisti direttamente dall'interfaccia utente . Compare infatti il nuovo pulsante "Checkout on Instagram" sulla pagina dei prodotti di ...