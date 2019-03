Nuovo codice della strada | sì agli scooter 125 in tangenziale e autostrada Il limite

Bollo auto e Nuovo codice della strada 2019 : cosa cambia e novità : Bollo auto e nuovo Codice della strada 2019: cosa cambia e novità Codice della strada e Bollo auto 2019 Il Bollo auto è una delle tasse meno amate dagli italiani, perché grava su un bene di proprietà. Ogni anno si spera che ci possa essere una modifica più conveniente (ovvero, al ribasso) per questa imposta, oppure la sua cancellazione. Ma ciò, puntualmente, non avviene mai. Tuttavia ogni anno potrebbero esserci delle novità, magari portate ...

George Clooney contro il sultano del Brunei per il suo Nuovo codice penale : “Boicottiamo i suoi hotel di lusso” : Lapidazione per gay e adulteri e taglio di mano e piede per i ladri. Queste sono solo alcune delle pene previste dal nuovo codice penale del Brunei basato sulla sharia, che prevede l’attuazione delle punizioni scritte dal Corano, varato dal sultano del Brunei, contro cui si è scagliato George Clooney. Il divo di Hollywood, da sempre impegnato assieme alla moglie Amal Alamuddin nelle battaglie per i diritti civili, ha scritto infatti una ...

Nuovo codice contro gli ‘impresentabili’ - Pd : “È razzista”. Morra (M5S) : “Accusa ignobile” : "Che si dica che la commissione Antimafia abbia licenziato un codice di autoregolamentazione razzista non lo accetto e respingo questa ignobile accusa". Così il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra ha risposto alle critiche del Pd. Dal Nuovo codice di autoregolamentazione sulle liste, approvato in Commissione sono esclusi i reati di opinione.Continua a leggere

Impresentabili - Antimafia approva Nuovo codice : ‘No candidati con più di 4 anni di condanne’. Ma sono esclusi i reati razziali : No ai candidati con condanne che complessivamente superino i quattro anni di reclusione. Ma da quel conteggio sono esclusi legati alla discriminazione razziale, etnica e religiosa. In una parola: i razzisti potranno candidarsi. A patto che non siano stati riconcosciuti colpevoli per altri tipi di reati. È il nuovo codice per la presentazione delle candidature alle elezioni approvato nella tarda serata di mercoledì dalla commissione ...

Ecco il Nuovo codice su candidati impresentabili - anche reati di corruzione : I reati di corruzione, caporalato, riciclaggio, ma anche alcuni reati ambientali, entrano a far parte di quelli che definiscono la "impresentabilità" di un candidato alle elezioni. L'esclusione prevista dal codice si applica a partire dal rinvio a giudizio. E' quanto stabilisce il nuovo codice di autoregolamentazione, approvato ieri dalla commissione Antimafia con i voti favorevoli di Lega e M5s e le astensioni di Pd, Fi e Fdi. Il codice, basato ...

Figc - Gravina annuncia un Nuovo codice di giustizia : “Il 14 di questo mese, quindi la settimana prossima, presenteremo il progetto di riforma del codice, quindi ci sara’ un nuovo codice di giustizia sportiva, un codice moderno, snello, sia nei tempi sia nelle modalita’ di applicazione”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Universita’ Lum di Casamassima ...

Multe con il telelaser e difesa dei ciclisti : ecco il Nuovo codice stradale : ROMA Multe più severe per chi mette a rischio l?incolumità delle persone, specie se bambini e anziani, semplificazioni delle sanzioni elevate con il telelaser, tutela dei...

Nuovo codice della strada : le visioni diverse di Lega e M5S su sanzioni - velocità e parcheggi : Con l'obiettivo di ottenere la massima tutela sulla sicurezza lungo le strade e rendere più efficaci gli istituti sanzionatori contro chi viola la legge, tanto la Lega quanto il M5S si stanno muovendo ...

