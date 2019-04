Di Maio | nel Def misure per famiglie su modello Francia

Di Maio sfida la Lega sulla famiglia : subito nel Def un aiuto per chi ha figli : Oltre alle molteplici partite aperte con la Lega e Matteo Salvini, nelle ultime ore c'è stato un nuovo acuirsi delle frizioni tra i Cinque Stelle e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Ius Soli - Conte : 'Non è nel contratto - ma riflettiamoci'. Di Maio chiude : 'Posizione personale' : Il premier ha incassato ed ha difeso la politica del Governo sull'immigrazione, assicurando che spesso viene 'fraintesa' perché 'riduttivamente veicolata, affidata a un messaggio semplificato che ...

Ius soli - Conte : 'Non è nel contratto di governo'. Di Maio : 'È sensibilità del premier' : Avviare una riflessione in Parlamento sullo ius soli, che 'Non è nel contratto di governo '. Lo auspica il premier, Giuseppe Conte, ad Assisi per un incontro con giovani e francescani seguito alla ...

Grillo a San Marino : "Salvini è un bluff - Di Maio è una garanzia ancora senza avviso. Toninelli ha una leggera sindrome di Asperger" : Grillo contro tutti: contro Salvini, Di Maio e Toninelli. E il suo show a San Marino presta il fianco alle critiche per un paio di battute di dubbio gusto. In particolare il comico si scaglia contro il ministro delle Infrastrutture, oggetto di critiche nelle ultime settimane: " È ingenuo, una persona straordinaria. Ha una leggera sindrome di Asperger", riportano sia Corriere della Sera che Repubblica. Aggiungendo: "Ma ce l'abbiamo un po' ...

Sondaggio Masia - Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio : chi conta di più nel governo? : Tempo di sondaggi ad Agorà, il programma del mattino su Rai 3. Non soltanto le intenzioni di voto alle eventuali elezioni politiche o europee, però. Fabrizio Masia, infatti, chiede al suo campione chi conti di più all'interno del governo. Risultato? Una sorta di plebiscito per Matteo Salvini, "premi

Carta Bianca - Ornella Vanoni : “Il M5S? Sembravano interessanti - ora Di Maio fa tenerezza con quelle occhiaiette. Salvini? “E’ ‘il ce l’ho duro'” : Ornella Vanoni è stata ospite di Carta Bianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai3. Toto Cutugno, con cui ha condiviso l’esperienza a Ora o mai più, è finito nella famosa black list ucraina: “Non lo fanno entrare in Ucraina? Ma gli ucraini odiano Putin”, esordisce la cantante per poi aggiungere un particolare aneddoto: “Avevo una cameriera ucraina che i primi giorni mi ha detto: ‘Lei sa come si può fare a ...

Congresso famiglie - Di Maio : “Aborto? Dibattito che non può esistere nel 2019. Lavoriamo per sostegno a famiglie” : “Il Dibattito sulla legge dell’aborto non esiste e non può esistere nel 2019. Invece di discutere di quella legge, mettiamoci al lavoro per dare aiuti alle famiglie che fanno figli così che un bambino italiano possa avere gli stessi aiuti di un bambino francese o tedesco in Europa. Ovvero i genitori di quei bambini possano essere aiutati con asili nido, baby sitter, sanità e pubblica amministrazione”. Lo afferma il vicepremier Luigi di ...

Cittadinanza Ramy - Patuanelli (M5S) : “Di Maio è riuscito a convincere Salvini - atto dovuto” : “Luigi Di Maio è riuscito a convincere Matteo Salvini a concedere la Cittadinanza a Ramy. Un atto dovuto a cui non potevano sottrarci”. Queste le parole di Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle, durante le dichiarazioni alla stampa a palazzo Madama. L'articolo Cittadinanza Ramy, Patuanelli (M5S): “Di Maio è riuscito a convincere Salvini, atto dovuto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Congresso famiglia - Salvini : “Per Di Maio ci va ‘destra sfigata’? Berlusconi mi dà del coglione… la verità sta nel mezzo” : “Di Maio ha detto che al Congresso di Verona ci va la ‘destra sfigata’? Dai, ci sta: Berlusconi mi dà del ‘coglione’, Di Maio dello sfigato, la verità sta nel mezzo. Sono un po’ ‘coglione’ e un po’ sfigato. Comunque non si riferiva a me, io e Luigi andiamo d’accordissimo. Non penso che si riferisse nemmeno al nostro elettorato. Con chi ce l’ha? Chiedetelo a lui”. Così ...

Di Maio : questa convivenza nel governo potrebbe andare meglio : Roma, 25 mar., askanews, - La convivenza nel governo tra M5S e Lega "potrebbe andare meglio". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, secondo cui "le differenze ci sono sempre state. Il tema è che ...

Regionali in Basilicata - la morte politica di Luigi Di Maio : voci clamorose nel M5s : Altro giro, altro voto, altro disastro per i grillini. Alle Regionali in Basilicata, per Luigi Di Maio e compagni, il tracollo è spaventoso. Come al solito, vien da dire: M5s al 20% e spiccioli, in un anno consensi dimezzati rispetto alle politiche. Stra-vince il centrodestra con Vito Bardi, al 42,4

M5s - la settimana più nera : da Di Maio a Toninelli le reazioni all’arresto per corruzione di Marcello De Vito : Non è stata certo una settimana serena per il Movimento 5 stelle che ha dovuto affrontare lo scandalo giudiziario più grave dalla sua nascita, ossia l’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, e uno degli esponenti più in vista del Movimento romano. Ecco sintetizzate in meno di due minuti e mezzo le principali reazioni politiche L'articolo M5s, la settimana più nera: da Di Maio a Toninelli le ...

Di Maio : "Lo ius soli non è nel contratto né nell’agenda di governo" : Il vicepremier è favorevole alla concessione della cittadinanza italiana per meriti speciali al ragazzino di origine...

