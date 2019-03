Ucciso in riva al Po: 27enne confessa

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Stefano Leo, il giovaneil 23 febbraio ai Murazzi del Po a Torino I Carabinieri hanno fermato unitaliano di origini marocchine con piccoli precedenti penali costituitosi in Questura. La polizia ha avvisato l'Arma che indaga sul fatto. I militari hanno condotto il giovane presso il Comando provinciale per interrogarlo trovando riscontri alla confessione tra cui la presunta arma del delitto. Le indagini dei Carabinieri proseguono anche per chiarire il movente del delitto.(Di domenica 31 marzo 2019)