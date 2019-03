Sergio Mattarella | il retroscena | come ha fregato Luigi Di Maio sulla Commissione banche

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Marzo : Banche e mercati : Sergio I Mattarella copia NapolitanoIl Quirinale teme gli effetti sullo spread degli attacchi della Commissione banche a vertici Ue e Bankitalia : Troppi pasticci – La strategia I tentativi (falliti) del Colle di fare lo scudo anti- spread Dallo stop a Savona alla moral suasion sulla Commissione banche : il capo dello Stato vorrebbe rassicurare i mercati , ma manda messaggi confusi di Stefano Feltri Non c’è Paragone di Marco Travaglio Siccome ormai la memoria è un optional, ricordare a Mattarella , a Visco e ai loro giornalisti preferiti che quella dei pesci rossi dura almeno due ...

Gianluigi Paragone - vendetta leghista : come lo fanno fuori (grazie a Sergio Mattarella : C'è tensione a Palazzo Chigi sulla nascita della commissione d'inchiesta sulle banche. Tanto che adesso non si esclude la possibilità di sostituire Gianluigi Paragone alla sua presidenza. Sergio Mattarella vuole andarci cauto e anche Giuseppe Conte nutre molti dubbi. Compreso quello sul nome di chi

Sergio Mattarella firma e demolisce : La firma era inevitabile, perché Mattarella non poteva fare altrimenti. Se non avesse dato il via libera alla legge per istituire la commissione banche, rispedendola alle Camere, sarebbe accaduta una cosa molto semplice: che le Camere l'avrebbero rispedita a Mattarella, riapprovandola tale e quale, in un clima di conflitto istituzionale, polemiche e argomentazioni perfette per i comizi elettorali col capo dello Stato esposto alla pubblica ...