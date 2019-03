Rigatoni strascicati alla fiorentina

cosacucino.myblog

(Di domenica 31 marzo 2019)Ingredienti (per 4 persone) •350 g di•150 g di polpa di manzo magra tritata •50 g di arista di maiale tritata •50 g di polpa di vitello tritata •30 g di salsiccia •1 cipolla •1 mazzetto di basilico •1 rametto di rosmarino •2 foglie di salvia •1 mazzetto di prezzemolo •1/2 spicchio di aglio •1 foglia di alloro •2 cucchiai di olio extravergine di oliva •250 g di pomodori maturi oppure 100 gr. di pelati •1/2 bicchiere di vino rosso •2 cucchiai di formaggio grana grattugiato •sale e pepePreparazioneFar scottare i pomodori in acqua bollente, scolarli, privarli della buccia, dei semi, della loro acqua, e tritarli grossolanamente.Sbucciare la cipolla e l’aglio, lavarli, asciugarli e tritarli. Pulire il basilico, il prezzemolo, il rosmarino, la salvia, lavarli, asciugarli e tritarli.In un tegame con l’olio far ...