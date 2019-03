Pipol | da sabato 13 aprile su Raitre il nuovo late show di Geppi Cucciari

blogo

(Di sabato 30 marzo 2019)Si chiama- Non è come credi e prenderà il via il 13suildi. Il programma avrà inizio attorno a mezzanotte e venti e prenderà il posto dello spazio lasciato libero da Photodi Alberto Matano.Per la terza serata del, la rete di Stefano Coletta continua a puntare sull’intrattenimento, lanciando quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti uno spettacolo satirico ispirato ai talk notturni americani.su Rai3 connel 2019?, da13suildipubblicato su TVBlog.it 30 marzo 2019 10:42.

