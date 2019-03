LIVE Federer-Shapovalov | Semifinale Masters1000 Miami 2019 in DIRETTA | il Re conquista il

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Buonasera, e benvenuti alladelladel torneo ATP Masters 1000 di. Sono uno di fronte all’altro, per la prima volta in carriera, Rogere Denis. Una sfida che tutti attendevano da tempo, quasi dall’exploit in casa a Toronto del piccolo mancino di origini israeliane. Due generazioni a confronto, che si sfidano perre la finale del torneo, con la grande novità dei nuovi campi, in Florida: l’elvetico, alla ricerca del 101° trofeo, per il 4° successo a, e il classe ’99, alla ricerca della prima finale Atp della carriera. La spunteràper la carica dei 101 oppure il canadese e la sua voglia matta di vincere e di poter sfidare in un derby con il connazionale e quasi coetaneo Felix Auger-Aliassime?Rogergioca la sua settimain quel di, la 65esima allo Atp: sembra la versione ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE-Tennis, Tutto pronto per lo scontro generazionale nella semifinale di Miami tra Roger Federer e Denis… - Matt_Orlandi : LIVE #Federer - #Shapovalov, diretta e risultato in tempo reale semifinale #Atp #Miami 2019: inizio ore 00.00… - RSIonline : RT @RSIsport: ?????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Masters 1000 Miami, semifinale 24h00 Federer ???? - Shapovalov ???? -