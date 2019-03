Inter-Lazio i convocati di Luciano Spalletti per il match al Meazza

lanotiziasportiva

(Di sabato 30 marzo 2019) Idiha convocato 21 giocatori in vista deldi Serie A in programma domani sera alcontro laGrazie alle ultime due vittorie in campionato prima della sosta contro Spal e Milan, l’ha parzialmente messo alle spalle l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte.I nerazzurri non raggiungono quota tre successi di fila da novembre e sperano di ripetersi contro laDopo le ultime sette pause della Serie A per partite giocate dalla Nazionale, alla ripresa del campionato l’ha vinto sei partite e ne ha pareggiata una.diPortieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni.Difensori: 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares,23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar.Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 ...

DiMarzio : ??#InterLazio, #Icardi non convocato ???Le parole di #Spaletti in conferenza stampa - 23_Frog : Training verso Inter - Lazio ?? #training #InterLazio - FcInterNewsit : Bookies - Inter-Lazio, Icardi in gol ipotesi offerta a 2,50 -