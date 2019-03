Gaza | un morto a manifestazione Land Day

Inizia la Marcia del Milione. Tensione a Gaza - ci sarebbe un morto palestinese : Gaza trema e protesta. In concomitanza con Il 43° anniversario del "Land Day", cade l'anniversario delle "Marce del Ritorno" contro il blocco israeliano di Gaza e per il diritto a tornare nella terra da cui i palestinesi sono fuggiti o da cui sono stati cacciati dopo la creazione di Israele nel 1948. Sono 30mila i dimostranti palestinesi che si sono raccolti in alcuni punti di maggiore Tensione lungo il confine con Israele. Secondo quanto ...