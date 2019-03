Def | sul debito l’incognita dei 18 miliardi di dismissioni

Confindustria - lo studio-ghigliottina sull'Italia : 'Recessione - aumento Iva - Deficit e tasse'. Come moriremo : 'Il Governo ha ipotecato i conti pubblici e non ci sono scelte indolori'. Il Centro Studi di Confindustria certifica di che morte moriremo nel 2020, spiegando che il governo di Lega e M5s si troverà ...

Oggi c’è il voto Definitivo sulla riforma del copyright : Al Parlamento Europeo si decide se aggiornare o meno le discusse regole europee per il diritto d'autore: l'esito non è scontato

Elezioni regionali Basilicata - i risultati Definitivi : La notte elettorale delle regionali in Basilicata, con lo spoglio delle schede iniziato alle 23, è terminato intorno alle 12 di lunedì mattina, quando sono state scrutinate tutte le 681 sezioni chiamate al voto. Ecco i risultati definitivi dei singoli candidati e di tutte le liste che li supportavano.Continua a leggere

Basilicata : Bardi - "risultato straordinario - punteremo su Defiscalizzazione e startup" : punteremo sulla defiscalizzazione, favoriremo le start up e le imprese innovative che potranno essere volano per il lavoro dei giovani". Lo ha detto a Potenza il neo presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha poi aggiunto, riferendosi alla sanità "bisogna mirare all'efficienza dei servizi, l'importante è dare ai cittadini la possibilità di curarsi qui, sarà valutato un piano sanitario che permetterà di ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Definita la griglia dei playoff scudetto. Tabellone e risultati ultima giornata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 26^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ultimo turno di regular season, si definisce la griglia dei playoff scudetto anche se buona parte del Tabellone è già delineata. Perugia è prima e Trento è seconda, i Block Devils e i dolomitici attendono però di scoprire quali saranno gli avversari che dovranno affrontare nei quarti di finale: saranno sicuramente Monza e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Marzo : Firmato il Memorandum italo-cinese. Il presidente Xi Jinping lo Definisce “un successo” - il leader leghista invece lo attacca per compiacere gli Usa : Conte vara il Memorandum E Di Maio litiga con Salvini A Villa Madama si celebra la Via della Seta in pompa magna. La Lega ribadisce le perplessità, il premier gongola e si prepara a volare a Pechino di Wanda Marra Venite già mangiati di Marco Travaglio Oggi si vota in Basilicata. E qualche ingenuo poteva forse immaginare un piccolo dibattito sul rapporto della commissione parlamentare Antimafia a proposito dei candidati impresentabili in ...

[Il retroscena] Tutta la verità sul ponte di Genova. Quando l'inDefinito diventa propaganda politica : Regalo di Natale 2019, nell'uovo di Pasqua 2020, oppure più avanti, in una data imprecisata e in quanto tale più preoccupante? Il D Day in cui il ponte sul Polcevera che sostituirà il Morandi sarà ...

Non è la D'Urso - Wanna Marchi e Stefania Nobile sulle truffe del sale : 'Deficienti che ci hanno creduto' : Wanna ha esordito dicendo: 'Dal 2001 che abbiamo tutto il mondo contro. Siamo state punite - hanno urlato le due - perché abbiamo venduto sale a dei deficienti che ci hanno creduto'. Per approfondire

Sul Def pesa la crescita debole - ma il governo esita a dare risposte : Con la pubblicazione entro il 10 aprile del Documento di Economia e Finanza, il mitico Def, s'inizia la stagione di programmazione economico-finanziaria del governo per il triennio 2020-21. Sarà il primo momento in cui il governo dovrà riconsiderare le ...

Governo al lavoro sull'economia fra decreto sblocca cantieri e nuovo Def : decretone da domani in aula alla Camera per il voto. Prossima scadenza per Il Governo il 10 aprile per la presentazione del Def. Il ministro Tria porterà in Consiglio dei ministri un pacchetto di ...

MotoGP - Paolo Ciabatti sulla vittoria sub-judice di Dovizioso : “La Ducati aveva il via libera per usare il Deflettore” : “Mo je faccio er cucchiaio“. Una frase diventata quasi iconica nel contesto calcistico nazionale e internazionale di Francesco Totti, poco prima del rigore nella semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda, può essere appropriata anche per approfondire il caso “GP del Qatar“. Si perché la vittoria sub-judice di Andrea Dovizioso in MotoGP è qualcosa di cui tutti stanno parlando. L’ormai arcinoto water deflector ...

