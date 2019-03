Casting per un film da girarsi a Roma e per un reality show di Sky

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019)attualmente aperti per la ricerca di attori e attrici per un nuovo, le cui riprese verranno poi effettuate a, sotto la supervisione di Alessio Federici e Giacomo Ciarrapico. Sono inoltre in corso le selezioni per undal titolo SuperMiss, le cui riprese verranno effettuate nel corso della prossima estate a Riccione e che andrà poi in onda sulla piattaforma a pagamento Sky.Un nuovoPer la realizzazione di un nuovo, con la supervisione di Alessio Federici e Giacomo Ciarrapico, le cui riprese verranno poi effettuate a(in linea di massima dal 18 al 21 maggio) sono in corso le selezioni di attori e anche di attrici. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: 3 attori di età scenica compresa tra i 30 e i 50 anni, per ruoli da protagonisti; un'attrice di età scenica tra i 60 e i 70 anni; un'attrice di bella presenza e ...

voicesnumb : @luizpriv non per essere drammatica ma se non fanno un buon casting mi ammazzo - TinA19756376 : Ma fanno dei casting per essere circondati da opportunisti? #clario - g_castellano : AAA CASTING: Cerco per videoclip un figurante 'producer' programmatore tastierista/chitarrista/batterista. Essendo… -