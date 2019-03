Brindisi | rapina al compro oro in via Appia | bottino di oltre 5000 euro

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Torna l'incubo rapine a. Questa mattina, intorno alle 10:15, due soggetti armati e a volto coperto hanno fatto irruzione neloro di via, una delle principali arterie stradali del capoluogo di provincia pugliese. In quel momento c'era molto traffico in città e si presume che l'orario non sia stato scelto a caso dai malviventi. Questi ultimi sarebbero arrivati presso l'esercizio commerciale in sella ad uno scooter Aprilia Scarabeo, come riporta la testata giornalistica locale online "Report".Ilsarebbe stato ingente: circa 1.000in contanti, 5.000in preziosi e l'orologio del proprietario. Sul posto si sono recati immediatamente gli agenti della sezione Volanti e della Squadra Mobile di...

