Settimana Coppi e Bartali 2019 | risultato terza tappa | a Forlì sprint vincente di Simone

Settimana Coppi e Bartali : Mikel Landa vince la seconda tappa. Battuto l’australiano Lucas Hamilton nuovo leader della generale : Il basco Mikel Landa (Movistar Team) vince la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019 da Riccione a Sogliano al Rubicone. Battuto il compagno di fuga, l’australiano Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) con cui si era reso protagonista di un attacco nel finale che ha infranto i sogni di gloria del gruppo. Grazie al secondo posto di giornata Hamilton è il nuovo leader della classifica generale. E’ stata una ...

Al via la Settimana Internazionale Coppi e Bartali : Si è aperta con la vittoria di Emil Liepins l'edizione 2019 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. L'atleta lettone ha conquistato in volata la prima semitappa di giornata, di 97,8 km, con ...

Settimana Coppi e Bartali : la Mitchelton-Scott domina la crono a squadre. Stannard nuovo leader : Con il tempo di 14’17”, la Mitchelton-Scott ha vinto come da pronostico la cronometro a squadre da Gatteo a Mare a Gatteo valida come seconda semitappa della giornata di apertura della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019. Battute di prepotenza il Team Sky che chiude a 10″ dagli australiani e la Gazprom-Rusvelo, terza a 21″. Bella prova da parte dell’Androni Giocattoli-Sidermec quinta al traguardo, che si ...

Settimana Coppi e Bartali 2019 : vittoria a sorpresa di Emils Liepins nella prima semitappa - battuti in volata Stacchiotti e Belletti : Emils Liepins vince a sorpresa la prima semitappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019. Il 26enne lettone della Wallonie Bruxelles si è imposto in volata sul traguardo di Gatteo, battendo Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) e Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec), uno dei principali favoriti della vigilia. Si piazzano poi Matteo Malucelli (Caja Rural – Seguros RGA) e Robert Stannard (Michelton Scott), che ...

Settimana Coppi e Bartali 2019 : tanti italiani pronti ad essere protagonisti - Diego Rosa per il bis : Domani scatterà la 34ma edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Questa breve corsa a tappe rappresenta una grande opportunità di mettersi in luce per le formazioni Professional e Continental italiane, che si scontreranno con cinque team World Tour: Team Sky, Sunweb, Movistar, Mitchelton Scott e EF Education First. Una corsa che si preannuncia avvincente, considerando anche il percorso vario e impegnativo, con cinque tappe in ...

Settimana Coppi-Bartali 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Mikel Landa e Diego Rosa : Prenderà il via domani mercoledì 27 marzo la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019, corsa a tappe organizzata dal GS Emilia e che si disputa sulle strade italiane. Rispetto allo scorso anno sarà prevista una frazione in più, a dimostrazione dell’importanza crescente dell’appuntamento anche a livello internazionale. Saranno in gara anche quattro formazioni WorldTour, al fianco di numerose squadre Professional e Continental ...

Ciclismo - Settimana Coppi e Bartali 2019 : i convocati dell’Italia. Si punta su Finetto e Fedeli : Una Nazionale italiana molto giovane e priva di stelle quella che si presenterà al via il 27 marzo della Settimana Coppi e Bartali 2019. Davide Cassani ha ufficializzato oggi le sue scelte: si punta sull’esperienza di Mauro Finetto, uomo cardine della squadra francese Delko Marseille. Con lui spazio anche al compagno di team Alessandro Fedeli. Poi tutti corridori da Continental (un paio già protagonisti con la Nazionale di Ciclismo su ...

Settimana Internazionale Coppi e Bartali : come seguire il terzo appuntamento della Ciclismo Cup 2019 : Settimana Internazionale Coppi e Bartali in tv e sul web con PMG Sport PMG Sport società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali e detentrice dei diritti in esclusiva delle immagini e della distribuzione di tutta la Ciclismo Cup (oltreché del Trofeo Binda, del Giro d’Italia Under 23 e del Giro d’Italia Rosa), si prepara a produrre le migliori immagini della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, ...

Settimana Coppi e Bartali 2019 : il percorso e le cinque tappe ai raggi X : Da mercoledì 27 a domenica 31 marzo si svolgerà la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Questa corsa rappresenta una tappa importante nel cammino di avvicinamento al Giro d’Italia, soprattutto per le squadre Professional. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso con l’analisi ai raggi X delle cinque tappe in programma. Prima tappa – Prima semitappa: Gatteo-Gatteo 98 km Breve e insidiosa questa prima frazione, che ricalca ...

Settimana Coppi e Bartali 2019 : date - programma - orari e tv delle cinque tappe : Nuovo appuntamento con il calendario del ciclismo a livello italiano: come di consueto a fine marzo si disputa la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. cinque le tappe da affrontare (la prima divisa in due semitappe), la terza e la quinta frazione, oltre alla cronometro a squadre di Gatteo, andranno sicuramente a decidere il vincitore della classifica generale. Andiamo a scoprire il programma. Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019 27 ...