Scontro frontale tra treni | 50 feriti Un convoglio era partito con il rosso

Como - 6 feriti in uno Scontro frontale fra treni : macchinista frena ma non evita l’impatto. Le immagini dal treno : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità a Inverigo (Como) e 4 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano. (video da ...

Como - 4 feriti in uno Scontro frontale fra treni : macchinista frena ma non evita l’impatto. Le immagini dal treno : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità a Inverigo (Como) e 4 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano. (video da ...

Como - Scontro frontale tra due treni a bassa velocità : quattro feriti : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità tra Arosio (Como) e Merone (Como) e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono stati inviati in ospedale in codice giallo. Sul posto sono arrivati diversi mezzi del 118 – che hanno prestato soccorso a una trentina di persone valutate in codice verde – e i vigili del fuoco. L’incidente, intorno alle 18.40, è stato provocato dalla partenza con il rosso del ...

Scontro frontale tra due auto : un ferito trasportato in ospedale : E' successo oggi tra la statale 16 e la strada di ingresso a Campomarino CAMPOMARINO. Si scontrano due auto, un ferito in ospedale. Incidente stradale a Campomarino, tra la statale 16 e l'ingresso in ...

Scontro frontale - morti due diciottenni : ANSA, - MELICUCCO, REGGIO CALABRIA,, 23 MAR - Due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone, poco più che diciottenni, sono morti la notte scorsa in un un incidente stradale avvenuto sulla Strada ...

Calabria - auto di ragazzi ha uno Scontro frontale : morti Cristian e Michele - avevano 18 anni : Incidente frontale nella notte a Reggio Calabria: morti due diciottenni. I due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone, poco più che diciottenni, sono morti la notte scorsa in un incidente stradale, con uno scontro frontale tra due auto, avvenuto sulla Strada Grande Comunicazione Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Melicucco. Altri due coetanei, che erano con loro all'interno dell'auto, sono rimasti feriti e sono stati entrambi ...

Scontro frontale tra due autobus - almeno 60 morti : almeno 60 persone sono morte a causa dello scentro tra due autobus nella regione meridionale di Bono, nel Ghana. A quanto riferisce la polizia locale, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, intorno alle 2 di notte. A quanto reso noto dalla polizia, l'incidente si e' verificato nella regione del Bono, a circa 430 chilometri di distanza dalla capitale, Accra. "I due veicoli stavano viaggiando in direzione opposte quando e' avvenuta la ...

Si allunga la striscia di morti sulle strade molisane. Nello Scontro frontale a San Polo Matese muoiono Angelo Iorio e Annalisa Salvati : Uno scontro frontale, avvenuto questa mattina, 21 marzo 2019, intorno alle ore 7,45 lungo la Strada Statale 17, all'altezza dello svincolo di San Polo Matese, tra una Mercedes Station Wagon e un Suv ...

Molise - nuova strage sulla Bifernina : Scontro frontale tra auto - 2 morti e traffico in tilt : Dopo i 5 morti di ieri, nuovo incidente sulla strada statale Bifernina in Molise intorno alle 8 di giovedì mattina: due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due e morti e un ferito. Forti ripercussioni sul traffico: chiusa la strada a San Polo Matese e circolazione deviata all'interno del nucleo industriale.Continua a leggere

Scontro frontale : una donna in codice rosso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Scontro frontale: una donna in ...

Scontro frontale Pesaro - 2 morti 6 feriti : Pesaro, 10 MAR - E' di due giovani morti e sei persone rimaste ferite il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto verso le 19 due autovetture, che si sono scontrate frontalmente, sulla ...

Scontro frontale Pesaro - 2 morti 6 feriti : ANSA, - Pesaro, 10 MAR - E' di due giovani morti e sei persone rimaste ferite il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto verso le 19 due autovetture, che si sono scontrate frontalmente, ...

Porto Recanati - Scontro frontale nella notte : muoiono papà e mamma - feriti i due bambini : I vigili del fuoco con fatica hanno estratto dalle lamiere le due vittime e i due bimbi. Coinvolte tre vetture

Scontro frontale nel Maceratese : muore coppia di genitori - gravi i figli | : Il conducente dell’auto contro la quale ha impattato Peugeot dei coniugi è stato arrestato per omicidio stradale: la sua Audi ha invaso la corsia opposta. Coinvolta anche una terza vettura