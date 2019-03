Pubblicata la nuova versione di ITACA | il Database Italiano delle registrazioni

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) E’ stata appenala3.0 di, l’ITalian ACcelerometric Archive (http://.mi.ingv.it/): è la banca datiaccelerometriche dei terremoti con magnitudo superiore a 3.0 avvenuti dal 1972 al 2018 in Italia, o in paesi limitrofi con risentimenti in Italia.è il risultato di un percorso mai interrotto, ormai più che decennale. Nel 2007, infatti, venivala prima, al termine della convenzione tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile nel biennio 2004-2006 (http://istituto.ingv.it/index.php/it/2-non-categorizzato/98-convenzione-quadro-tra-ingv-e-dpc). Da allora, l’archivio è stato aggiornato con cadenza annuale, non solo con i dati dei terremoti avvenuti nel periodo, ma è stato anche arricchito progressivamente con informazioni nuove e più accurate (per esempio sulla caratterizzazione dei sitistazioni), con ...

