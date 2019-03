Modello Red 2019 Inps | scadenza | istruzioni e documenti necessari

termometropolitico

(Di venerdì 29 marzo 2019)RedRedCosa bisogna sapere sulRed? Le scadenze in primis, ma anche ida presentare. I pensionati ricevono ogni anno dall’il cosiddetto Bustone. Si tratta, in parole povere, di un plico contenente delle dichiarazioni che i pensionati devono compilare ai fini di verifica da parte dell’Istituto di previdenza della situazione reddituale del soggetto e del mantenimento del diritto a determinate prestazioni assistenziali per cui si era fatta domanda quando si era in possesso dei requisiti.Nel plico sono contenuti una lettera di presentazione con allegata una informativa, nonché ilRed, il503 AUT, riguardante la comunicazione dei redditi derivanti da lavoro autonomo e altri modelli riguardanti le prestazioni assistenziali. Il Bustone ...

