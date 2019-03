Messi | ' Ho molto rispetto per la Juve | è una candidata a vincere la Champions'

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Si avvicinano i quarti diLeague e gli addetti ai lavori fanno il punto sui possibili scenari, soprattutto per quelle squadre come lantus considerate favorite per la vittoria finale. Tra i vari pareri in merito alla squadra bianconera, anche quelli autorevoli di Lionele di Eden Hazard.Lae la pubalgia Nell'intervista rilasciata alla radio argentina '94.7 Club Octubre', la 'Pulce' ha parlato di Cristiano Ronaldo, avversario di tante battaglie nel campionato spagnolo, dellantus e delle sue condizioni di salute. L'attaccante ha dichiarato senza mezzi termini che la Vecchia Signora è una seriaper la conquista dellaLeague. Il fatto di poter contrarre su CR7 fa salire ulteriormente la quotazione per la vittoria finale: "Rispettiamo lantus, è una grandelaLeague e con Cristiano Ronaldo lo è ancora ...

