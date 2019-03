Marotta | ' Icardi? Decisione per il bene di tutti Non volevo Ronaldo? Falso'

Caso Icardi – Marotta risolve l’intricata faccenda - raggiunto l’accordo con Maurito : Mauro Icardi torna ad allenarsi in gruppo, segnali di schiarita tra l’attaccante e l’Inter dopo l’incontro tra Marotta e l’avvocato Nicoletti C’è l’intesa tra Mauro Icardi e l’Inter. Il calciatore argentino, che non si è più allenato coi compagni dalla notizia che gli comunicava che non sarebbe più stato il capitano dei nerazzurri, tornerà ad allenarsi con il gruppo già domani. Dopo l’ultimo ...

Galeazzi : 'Marotta vuole trattenere Icardi - soprattutto per non farlo finire alla Juve' : Questa settimana il calcio giocato si sposta sugli incontri di qualificazioni per Euro 2020 delle nazionali, l'evento europeo sarà il primo itinerante nella storia, infatti i match si disputeranno in diversi città europee, e quindi non più in un'unica nazione. L'Italia giocherà le prime due partite in casa contro la Finlandia ed il Liechtenstein, e sono ben 6 gli juventini convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini. Agli 'storici' Bonucci ...