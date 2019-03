L’Isola di Pietro 3 casting in Sardegna | inizio riprese a maggio

L’Isola di Pietro 3 riparte senza un personaggio chiave ma scoppia la polemica : “Dolore e rabbia!” : Il pubblico è indignato e non poteva essere altrimenti visto che L'Isola di Pietro 3 entrerà presto in produzione ma senza un personaggio chiave. La decisione presa da Lux Vide fa discutere il pubblico e gli stessi protagonisti della serie che non approvano l'uscita di scena di uno dei protagonisti ovvero Alessandro Ferras. Il vicequestore di Carloforte interpretato da Michele Rosiello non sarà nel cast de L'isola di Pietro 3. Questa è la ...

L’Isola di Pietro 3 : Michele Rosiello fuori dal cast. Chiara Baschetti : «Dolore e rabbia. Non sarà lo stesso senza di te» : Michele Rosiello e Chiara Baschetti - L'isola di Pietro Le nuove avventure de L’Isola di Pietro faranno a meno di uno dei suoi storici protagonisti. Michele Rosiello, l’interprete del Commissario Alessandro Ferras, ha infatti annunciato che non sarà presente nella terza stagione della fiction, in programma nella prossima stagione televisiva. Chiara Baschetti, la sua partner sul set, non ha preso bene la notizia. Rosiello ha ...

