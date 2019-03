L' allarme del Colle sulla commissione banche | Mattarella difende Bankitalia

Intubare il Rio La Foce delle Grotte di Stiffe - grido d'allarme e netto NO del Forum H2O al progetto : L'Aquila - "Intubare il bellissimo Rio La Foce alle Grotte di Stiffe trasformando cascate e pozze in un rigagnolo? NO grazie!" così il Forum H2O sul progetto depositato in regione per la Valutazione di Impatto Ambientale, intervento contestato dal neonato Comitato Salviamo La Foce di Stiffe. Il progetto, proposto dalla società Hydrowatt Spa, prevede di captare il rio proprio all'altezza dell'uscita delle ...

'Carceri - il sovraffollamento non è una fake news'. L allarme del Garante dei detenuti : Nel carcere di Monza, il teatro, la palestra, parte della caserma sono inagibili. Ovunque infiltrazioni d'acqua. Il sovraffollamento dietro le sbarre raggiunge il 203%. Quasi in ogni cella è stata ...

"Carceri - il sovraffollamento non è una fake news". L'allarme del Garante dei detenuti : Oltre sessantamila dietro le sbarre su 47mila posti effettivamente disponibili. La causa: la crisi delle misure alternative. Preoccupante il numero dei suicidi: 64, tra cui un diciottenne, contro i 50 dell'anno precedente

Gli Oceani non sono mai stati così caldi - allarme dell'Onu - : Nella relazione di oggi sullo stato del clima del mondo, l'Organizzazione meteorologica mondiale, OMM, fornisce i dettagli della moltiplicazione delle 'manifestazioni fisiche' del cambiamento …...

Huawei : falle nella sicurezza - allarme del Regno Unito : Non si può dimenticare infatti il legame strettissimo tra Huawei e il governo cinese che ha una solida presa sull'economia del proprio Paese.D'altro canto, la prudenza degli europei - e tra questi, ...

Crescita «zero» e colpe del governo - perché Confindustria lancia l’allarme Salvini : «Gufi». Di Maio : noi preoccupati : Le colpe del governo, sommate a difficoltà congiunturali e difetti strutturali, pesano sul Paese. E le ricadute sull’economia italiana potrebbero essere tremende

Crescita «zero» e colpe del governo - perché Confindustria lancia l’allarme : Le colpe del governo, sommate a difficoltà congiunturali e difetti strutturali, pesano sul Paese. E le ricadute sull’economia italiana potrebbero essere tremende

Carceri sovraffollate e troppi suicidi : l’allarme del Garante per i detenuti : Nel 2018 64 casi di suicidio nelle Carceri italiani, mentre nei primi tre mesi del 2019 dieci persone si sono già tolte la...

allarme tatuaggi : il Ministero della Salute ha ritirato e vietato dei pigmenti cancerogeni : Nove pigmenti per tatuaggi dovranno essere ritirati dal mercato perché contengono sostanze cancerogene e che possono causare allergie. E’ quanto deciso dal Ministero della Salute, che ha pubblicato i provvedimenti sul proprio sito web. Gli inchiostri sono tutti prodotti in Usa e si chiamano Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris. “Gli articoli – ...

Tatuaggi - il ministero della Salute lancia l’allarme e vieta nove inchiostri : (foto: Getty Images) Sostanze pericolose, allergogene o cancerogene. È quanto le analisi eseguite da diversi laboratori italiani hanno riscontrato in alcuni inchiostri utilizzati per Tatuaggi e trucco permanente. nove i pigmenti incriminati (Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris), che in questi giorni (dal 21 al 26 marzo) sono comparsi nella sezione Allarmi ...

«allarme recessione» : Confindustra azzera le stime del Pil 2019 : C'è poi «il progressivo crollo della fiducia delle imprese, specie nel manifatturiero, a riflesso del clima di forte incertezza nell'economia: a questo si è sommato, più di recente, un deterioramento ...

Confindustria lancia l'allarme : "L'Italia è ferma - azzerata la stima del Pil per il 2019" : C'è poi "il progressivo crollo della fiducia delle imprese,specie nel manifatturiero, a riflesso del clima di forte incertezza nell'economia: a questo si è sommato, più di recente,un deterioramento ...

allarme siccità : stop irrigazione del Vercellese : Repertorio,. Il problema della siccità sta colpendo il Piemonte , Repertorio, Non si placa l'Allarme siccità in provincia di Vercelli. L'Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e tutela ...

allarme Ronaldo : il fuoriclasse della Juve si infortuna con il Portogallo : Sognava un altro ritorno in patria, Cristiano Ronaldo. Al posto dei gol e della festa, però, ha trovato un inedito digiuno sottoporta e soprattutto un infortunio che fa suonare l'Allarme rosso nella ...