La maggioranza perde pezzi sulla legittima difesa | i sospetti di Salvini su Conte

Olanda - destra populista anti Ue entra in Senato : il premier perde la maggioranza : I populisti fanno il pieno di voti in Olanda, a soli due mesi dalle Europee. La coalizione di governo del premier olandese Mark Rutte ha perso la maggioranza al Senato al termine delle elezioni provinciali.Il partito di estrema destra populista 'Forum per la Democrazia' entra per la prima volta in parlamento come secondo partito con 10 seggi su 75, contro i 12 del partito di centrodestra Vvd di Rutte. La formazione anti-islamica di Geert ...