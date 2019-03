Calcio - Federico Chiesa coinvolto in un incidente. Sarebbe illeso - ricoverato un motociclista : Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” il calciatore della Fiorentina Federico Chiesa Sarebbe rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale nel capoluogo toscano. Secondo le prime indiscrezioni l’esterno viola Sarebbe rimasto illeso, mentre un motociclista Sarebbe ricorso alle cure del 118 e poi trasportato in ospedale. Chiesa era alla guida della sua vettura quando, a Firenze, tra piazza ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale - infortunio anche per Alessandro Florenzi : Roberto Mancini dovrà fare a meno di Federico Chiesa e forse anche di Alessandro Florenzi nella gara d’esordio della Nazionale alle Qualificazioni per gli Europei 2020 contro la Finlandia, sfida in programma sabato alle ore 20.45 ad Udine. L’estremo della Fiorentina non è riuscito a recuperare dal problema muscolare nella zona pubica che lo aveva costretto ad interrompere l’allenamento di martedì. anche oggi non ha putto allenarsi ed è ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : stop di Federico Chiesa - l’attaccante si ferma in allenamento per noie muscolari : Federico Chiesa ha interrotto l’allenamento odierno a Coverciano a causa di noie muscolari: come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Fiorentina si è toccato all’inguine dopo la prima fase di riscaldamento atletico ed è rientrato negli spogliatoi. Successivamente il 21enne si è sottoposto a degli accertamenti medici ma ora la sua presenza in Nazionale per la sfida di sabato contro la Finlandia (match valido per ...

Calcio - Federico Bernardeschi : “L’Italia ha un gruppo di talento. Una follia squalificare Ronaldo” : Federico Bernardeschi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Finlandia, esordio dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Il giocatore della Juventus ha esordito davanti ai giornalisti parlando proprio dell’attuale momento della Nazionale: “Qualcosa abbiamo già fatto intravedere, nelle quattro partite precedenti abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. Si è creato un bellissimo gioco, ...