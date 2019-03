Tenta uccidere ex davanti figlio 2 anni

Il Segreto trame aprile : Antolina Tenta di uccidere Elsa - la partenza di Gracia e Hipolito : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la telenovella di Canale 5 diventata un vero e proprio cult in Italia. Le anticipazioni delle puntate, che andremo a vedere ad aprile, svelano che Antolina mostrerà la sua vera natura, tanto da scagliarsi contro Don Amancio ed Elsa, mentre Hipolito e Gracia si recheranno in Svizzera. Il Segreto: Antolina ammazza Don Amancio e tenta di uccidere anche Elsa Nel corso del mese di aprile accadranno innumerevoli ...

Reggio Calabria - preso in pizzeria l'uomo che ha Tentato di uccidere l'ex dandole fuoco : Mangiava una pizza, noncurante di ciò che aveva fatto il giorno prima e del rischio d'essere arrestato. Dopo 36 ore dal tentato omicidio pluriaggravato della sua ex moglie, è finita la latitanza di Ciro Russo. Il pregiudicato di 42 anni che nella notte di lunedì era evaso dagli arresti domiciliari nella casa dei genitori ad Ercolano, alle porte di Napoli, per compiere il suo piano omicida, è stato arrestato dalla polizia poco prima delle 22:00 ...

Reggio Calabria - ha Tentato di uccidere la moglie dandole fuoco : arrestato : Proprio il giorno della brutale aggressione avvenuta martedì si sarebbe dovuta tenere un'udienza in tribunale per formalizzare la separazione

Reggio Calabria. Arrestato Ciro Russo : ha Tentato di uccidere Maria Antonietta Rositani : E’ terminata la fuga di Ciro Russo. L’uomo di 42 anni è stato Arrestato a Reggio Calabria dalla Polizia. Il

Reggio Calabria. Caccia aperta a Ciro Russo : ha Tentato di uccidere l’ex : Il responsabile del tentato omicidio di martedì mattina in via Frangipane a Reggio Calabria è Ciro Russo, 42 anni di

Tentano di uccidere un pregiudicato a Vittoria - grave la vittima : due fermati : grave aggressione a un pregiudicato nella notte tra sabato e domenica a Vittoria. Due uomini hanno riempito di botte e inferto coltellate ad un quarantatreenne mentre si trovava ai domiciliari. stato ...

Bari - 24enne Tenta di uccidere a coltellate la madre e il compagno : A Bari la polizia ha arrestato con l’accusa di tentato omicidio un giovane di ventiquattro anni di origini brasiliane. Il ragazzo, incensurato, al culmine di una lite avrebbe ferito a coltellate sua madre, una quarantottenne, e il compagno della donna. I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale.Continua a leggere