Milano | Fabrizio Corona non si pente | ‘Non cambio mai | rifarei tutto’

(Di giovedì 28 marzo 2019) Festeggerà il proprio compleanno in carcere: l’imprenditore di origini catanesi è infatti di nuovo a San Vittore, su disposizione del giudice di Sorveglianza Simone Luerti, che ha deciso di sospendere l’affidamento terapeutico, concessogli per tentare di liberarsi dalla dipendenza dalla droga, dopo una serie di violazioni al regime restrittivo a cui era sottoposto, incluse le numerose comparsate in televisione. Tuttavia, circa tre giorni prima di ritornare in prigioneaveva registrato una lunga intervista televisiva per Telelombardia. I redattori dell’emittente, che l’hanno seguito durante una trasferta lavorativa a Brescia, hanno raccolto una serie di dichiarazioni che susciteranno nuove polemiche. Parlando di sé in terza persona ha commentato i propri errori: ", non cambia, morirà così – ha dichiarato –tutto". Quasi a voler confermare per ...

