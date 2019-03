Migranti | la gioia dei bimbi a Fiumicino | Finalmente via da sofferenze

repubblica

(Di giovedì 28 marzo 2019) Abbracci e commozione per accoglienza dei 50 rifugiati siriani, di cui 14 minori, con il progetto dei Corridoi Umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio, chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese, in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri

