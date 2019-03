Matteo Salvini parla per la prima volta del presunto flirt con Francesca Verdini | figlia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Mentre il settimanale Oggi pubblica le foto esclusive dei due all’uscita del ristorante PaStation, dove sono stati avvistati per lainsieme,prova a mettere un freno alle voci sulcondel forzista Denis: “Io do rispetto e chiedo rispetto. Ognuno al cinema, al teatro o al ristorante fa cosa vuole e con chi vuole”, ha spiegato durante una diretta Facebook riferendosi alladel film Dumbo, dove i due si sono presentati insieme.Sul settimanale Oggi, le parole del paparazzo che ha immortalato i due sembrano andare in un’altra direzione: “Esce(dal ristorante PaStation, ndr) e viene verso di me, a mani giunte, come per dire, “lasciatemi in pace”. In realtà voleva distrarmi perché in quello stesso istante vedo sgattaiolare dalla porta non Denisma una ragazza ...

fattoquotidiano : Se si digita - vittoriozucconi : La 'Salvini Bullywood Productions' oggi mette in scena Matteo il Poliziotto Buono. Continua la recita quotidiana de… - Linkiesta : Da anti napoletano a patriota amico del Sud, da no Tav a pro Tav, il leader della Lega usa il metodo Barabba in qua… -