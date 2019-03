La castrazione chimica divide M5s e Lega | tutto rinviato sul codice rosso

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019)sul "". La maggioranza giallo-verde non trova la quadra sulle norme per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere e l'unica soluzione è prendere tempo. Stavolta il casus belli è la proposta dellasulla. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che la discussione sul ddl riprenderanno il 2 aprile, martedì prossimo. Una riunione convocata in tutta fretta, dopo che, in serata, le deputate di Forza Italia avevano occupato l'Aula per protestare contro il mancato accoglimento dell'emendamento sul revenge porn - ossia la diffusione di immagini intime per vendetta contro qualcuno - che l'opposizione voleva fosse inserito all'interno del disegno di legge per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Al centro della contesa, l'ennesima, trae Cinque Stelle, c'è appunto ...

matteosalvinimi : Per i vermi violentatori di #Catania che hanno stuprato una turista nessuno sconto: certezza della pena e castrazio… - LegaSalvini : #SALVINI CHIEDE LA CASTRAZIONE CHIMICA PER GLI STUPRATORI: “PER I VERMI NESSUNO SCONTO” - FratellidItaIia : Violenza donne. Santanchè: Su castrazione chimica Lega rimedia ma in ritardo. Rischio dietrofront dopo no M5S? -