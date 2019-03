Il general manager di Google Stadia Phil Harrison entra nella squadra dei The Game Awards

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) Theha annunciato di aver nominato il vicepresidente die genraldinel suo comitato consultivo, riporta Variety.è a capo dell'intero team die gestisce la strategia, lete e i contenuti per la prossima piattaforma streaming di videogiochi di, che verrà lanciata più avanti nel 2019."Siamo entusiasti di averenel nostro comitato consultivo, che svolge un ruolo importantedefinizione della direzione strategica di The", ha dichiarato il produttore esecutivo e creatore dell'evento, Geoff Keighley. "La profonda esperienza diin questo settore nel corso di molti decenni, per non parlare del suo attuale ruolo in, lo rende un'aggiunta inestimabile mentre ci dirigiamo al nostro quinto anniversario alla fine di quest'anno".Leggi altro...

