Anticiclone in rinforzo | rialzo termico e bel tempo nel weekend

Anticiclone in rinforzo sull'Italia - temperature in rialzo e anticipo di Primavera al Centro Nord : Roma - Dopo il passaggio dell'impulso freddo della giornata di lunedì, il resto della settimana si preannuncia dominato quasi interamente dall'alta pressione. Un robusto campo anticiclonico sta infatti dominando in lungo e in largo sull'Europa occidentale, favorendo una mitezza eccezionale per il periodo tra Francia e Regno Unito, e tra martedì e giovedì abbraccerà tutto lo Stivale. Pochi dunque i disturbi ...