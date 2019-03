AL BANO E ROMINA POWER ' AMORE A PROVA DI BOMBA' Ho atteso 8 anni sperando che…'

Al BANO sull'addio di Romina : "Solo di punto in bianco" : Dopo 29 anni di matrimonio la decisione di separarsi. Solo negli ultimi anni tra i due è tornato il sereno

Al BANO Carrisi fa una rivelazione sul matrimonio con Romina Power : Al Bano: “Quella scelta di Romina Power ha cambiato la mia esistenza” La più grande soap opera italiana non è né Centovetrine né Vivere né Un posto al sole: ma è la storia d’amore tra Al Bano e Romina Power. Una storia che è in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico in una maniera invidiabile grazie a un sapiente misto tra buona musica e sentimenti sinceri. Eppure sono anni che non sono più una coppia e che Al ...

Tish e Alberto imitano AlBANO e Romina : cantano Felicità (Video) : Albano e Romina ad Amici 2019: Tish e Alberto cantano “Felicità”! Oggi abbiamo assistito al momento più alto di Amici 18: l’imitazione di Albano e Romina fatta da Alberto e Tish! I due si sono calati perfettamente nei panni dei cantanti e Tish è riuscita anche a simulare (in maniera divertente) i movimenti fatti sul […] L'articolo Tish e Alberto imitano Albano e Romina: cantano Felicità (Video) proviene da Gossip e Tv.

Al BANO torna a parlare del matrimonio con la Power : 'La scelta di Romina mi ha cambiato' : La coppia formata dal duo AlBano Carrisi e Romina Power a distanza di anni è ancora molto chiacchierata. Il cantante pugliese attraverso un'intervista rilasciata per la rivista Oggi, è tornato a parlare sul momento difficile che ha vissuto in seguito alla separazione dall'artista statunitense. Ad oggi nel rapporto tra il Leone di Cellino San Marco e Romina Power è ritornata l'armonia e la complicità di un tempo ma non è sempre stato così. Dopo ...

Al BANO : "Con Romina un amore a prova di bomba - anni indimenticabili" : Ogni volta che si parla di Al Bano è inevitabile associare il suo nome a quello di Romina, la moglie alla quale è stato legato per 29 anni e con cui è tornato sul palco continuando a far sperare in un ritorno, non solo professionale.Intervistato dal settimanale Oggi, Al Bano Carrisi ha ricordato il periodo che seguì la notizia del suo matrimonio con Romina Power: lui, figlio di contadini, sposava la figlia di un grande attore hollywoodiano. Una ...

AlBANO : “Quella scelta di Romina Power ha cambiato la mia esistenza” : Albano e Romina news: le dichiarazioni del cantante a Oggi Albano Carrisi è tornato a parlare dell’ex moglie Romina Power. Il rapporto tra i due oggi è sereno ma in passato non è sempre stato rose e fiori. E il cantante di Cellino San Marco ha sofferto parecchio per l’addio dell’americana. È stata infatti Romina […] L'articolo Albano: “Quella scelta di Romina Power ha cambiato la mia esistenza” proviene da ...

Ylenia Carrisi è viva - Romina Power e AlBANO ci credono ancora : Ylenia Carrisi è viva, Romina Power e Albano ci credono ancora Che fine ha fatto Ylenia Carrisi Non ha mai smesso di sperare Romina Power dopo la scomparsa della giovane figlia, Ylenia Carrisi. La ragazza, all’ epoca giovanissima, scomparve a New Orleans durante una vacanza con alcuni amici. La madre non ha mai smesso di credere che possa essere ancora viva, a differenza dell’ex marito Albano Carrisi. Dal canto suo, l’artista si è sempre ...

Le figlie di Al BANO e Romina : "Per colpa della mamma non abbiamo più una casa" : Ospiti di Mara Venier a Domenica In, Romina e Cristel Carrisi hanno parlato della loro vita privata, della carriera e hanno fatto una rivelazione inaspettata.In particolare, le due figli di Al Bano hanno confessato che "per colpa della mamma non abbiamo più una casa a Roma". In che senso? "C'è gente che fa meditazione nella mia stanza da letto - ha sbottato seppur ridendo Cristel -. Ormai non abbiamo più una casa a Roma e quando veniamo in città ...

Al BANO - lo sfogo delle figlie Cristel e Romina Carrisi : “Non abbiamo più una casa - nostra madre l’ha donata ai buddisti” : Cristel e Romina Carrisi, le due figlie di Al Bano e Romina Power, sono state ospiti di Domenica In e hanno raccontato a Mara Venier diversi aneddoti sulla loro vita privata in famiglia e, tra le varie cose, hanno rivelato di non aver più una casa a Roma perché la loro madre ha deciso di donarla ad un gruppo di buddisti. “C’è gente che fa meditazione nella mia stanza da letto” ha sbottato Cristel tra le risate del pubblico in studio, sorpreso ...

Domenica In - bomba delle figlie di Al BANO su Romina Power : "Non abbiamo più una casa per colpa sua" : Nello studio di Domenica In, Cristel e Romina Carrisi rivelano particolari un po' scomodi su mamma, Romina Power. Ospiti di Mara Venier nel programma della Domenica pomeriggio su Rai 1, hanno infatti rivelato di non avere più casa a Roma perché la madre la ha donata a un gruppo di buddisti. "C’è gen

Mara Venier trionfa con le figlie di Al BANO e Romina. La D’Urso vola come la sua gonna : Mara Venier piace sempre tanto. Se poi intervista Cristel e Romina Jr., figlie di Al Bano e Romina, gli ascolti s’impennano. Domenica In ottiene il 18% di share con 2.823.000 spettatori, per poi calare al 16,5% nella seconda parte. Zia Mara ottiene un altro grande successo. E suo marito Nicola Carraro gongola su Instagram e pubblica un articolo sulla moglie dove si rivela che “volevano rottamarla“. Qualcuno tra i commenti ...

Domenica in - le figlie di Al BANO e Romina : "Perché non facciamo carriera" : Dopo essere finito nella black-list delle personalità non gradite al Governo di Kiev , Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé e della sua famiglia. Ai microfoni di Domenica In, le figlie avute ...