Un nuovo studio rivela la forma mentis di studenti italiani e ricercatori internazionali

nuovo studio sulla Sla - i calciatori di serie A sei volte più a rischio del resto della popolazione : I risultati della ricerca condotta dall’Istituto Negri di Milano. Per definire il campione di ricerca si è partiti dagli...

Dreadful Bond : avviata la campagna Kickstarter del nuovo titolo di Dario Argento e Clod Studio : Qualche giorno fa maestro del brivido Dario Argento ha annunciato il suo ritorno nel mondo dei videogiochi (lo ricorderete sicuramente come doppiatore in Dead Space) al fianco di Clod Studio per lavorare sul titolo horror Dreadful Bond.Ora è stata annunciata una campagna Kickstarter che punta a raccogliere 60.000 euro nell'arco di trenta giorni, tale cifra servirà a finanziare lo sviluppo della versione PS4 del titolo. Dario Argento ricopre il ...

Un nuovo studio : puoi pensare come un computer? : Un gruppo di ricercatori racconta che nonostante la scienza cerchi di far pensare i computer come delle persone, questa volta è accaduto il contrario.

Studi polari : la salute dell'Artico in un nuovo studio : Secondo le stime attuali, la regione Artica subirà gli effetti più rilevanti del cambiamento climatico globale . Si è già osservata una progressiva tendenza al riscaldamento dell'aria dell'ordine +1.

Voli spaziali e salute : un nuovo studio : Gli astronauti sono esposti per settimane o addirittura mesi alle radiazioni cosmiche e agli effetti della microgravità: una sfida fisica non da poco. Secondo una nuova ricerca condotta dalla Nasa, durante il volo spaziale si verifica negli astronauti un aumento della secrezione di ormoni dello stress come il cortisolo e l’adrenalina, fattori che inibiscono il sistema immunitario. Le cellule immunitarie dell’astronauta, in particolare quelle che ...

Il writer di Left 4 Dead e Portal Chet Faliszek fonda un nuovo studio insieme alla designer Kim Voll di Riot Games : L'ex writer di Valve Chet Faliszek ha da poco fondato un nuovo studio insieme a Kimberly Voll, ex designer di Riot Games. Il nuovo studio è Stray Bombay e a quanto sembra si occuperà di titoli focalizzati sulle esperienze condivise.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Faliszek è famoso per aver lavorato sui vari episodi di Half Life 2, Portal, Left 4 Dead e Portal 2. In un comunicato pubblicato recentemente, Faliszek racconta di come un ...

Il writer di Left 4 Dead Chet Faliszek fonda un nuovo studio insieme alla designer Kim Voll di Riot Games : L'ex writer di Valve Chet Faliszek ha da poco fondato un nuovo studio insieme a Kimberly Voll, ex designer di Riot Games. Il nuovo studio è Stray Bombay e a quanto sembra si occuperà di titoli focalizzati sulle esperienze condivise.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Faliszek è famoso per aver lavorato sui vari episodi di Half Life 2, Portal, Left 4 Dead e Portal 2. In un comunicato pubblicato recentemente, Faliszek racconta di come un ...

Pallavolo – Lo studio legale Rödl & Partner nuovo sponsor della Millenium Brescia : Lo studio legale internazionale Rödl & Partner è il nuovo sponsor della Millenium Brescia: l’accordo di Partnership sarà valido per due stagioni Il prestigioso studio legale internazionale Rödl & Partner sarà per due stagioni sponsor del Millenium Brescia. Lo studio multidisciplinare di matrice tedesca è attivo in 51 paesi, con 111 sedi nel mondo presente in Italia da più con sedi in Padova, Milano, Roma e Bolzano. Nel 2018 ...

Glifosato - nuovo studio dell'Istituto Ramazzini : rischi per lo sviluppo anche a dosi basse : L'erbicida più usato al mondo è il Roundup. Ed è a base di Glifosato. Ora un nuovo studio dell'Istituto Ramazzini di Bologna, i cui risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista scientifica Environmental Health, evidenzia come ci siano dei seri rischi per lo sviluppo anche ad un esposizione a dosi molto più basse di quelle considerate sicure dall'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti. Per questo ente la dose ...

Andrea e Teresa di nuovo assieme in studio - la confessione : 'C'è stato un bacio' : Arrivano le nuove anticipazioni di Uomini e donne trono classico. Questo pomeriggio, infatti, è stata registrata una nuova doppia puntata del programma sentimentale di Maria De Filippi, che avremo modo di vedere in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che tra gli ospiti in studio vi erano anche Andrea Dal Corso e Teresa Langella, i quali sono tornati per fare chiarezza e per spiegare al pubblico della trasmissione ...

Un ex manager BioWare ora è a capo di un nuovo studio di sviluppo : Aaryn Flynn è un ex general manager di BioWare, e ora si trova a capo di un nuovo studio di sviluppo di proprietà di Improbable, sito nella città di Edmonton.Flynn ha lavorato presso BioWare per ben 11 anni, riporta Gamespot, mentre è stato General manager dal 2015 al 2017. Si tratta di un'esperienza lavorativa di tutto rispetto, che lo ha portato ad occuparsi di titoli quali Mass Effect e Dragon Age, ma anche di un MMORPG, Star Wars: The Old ...

L'ex Electronic Arts Rod Humble guiderà il nuovo studio Paradox Tectonic : L'ex Executive Vice President di Electronic Arts, Rod Humble, si è unito a Paradox Interactive per condurre il nuovo studio, Paradox Tectonic, riporta MCVUK.Paradox Tectonic - che opererà a Berkeley, in California - è "il nuovo membro del team di studi dell'editore di Stoccolma". Mentre l'azienda conferma lo sviluppo di un gioco nuovo di zecca, i dettagli completi saranno annunciati in un secondo momento."Aprire uno studio nella California Bay ...

Vaccino MPR e autismo : un nuovo studio esclude legami - : Le risposte della scienza I QUADERNI - LIBERTA' DI SAPERE, LIBERTA' DI SCEGLIERE ALL'ORIGINE DEL CORTOCIRCUITO I risultati fugano, ulteriormente, l'ipotesi avanzata da Wakefield nel 1998. Fu l'ex ...

Vaccino MPR e autismo : un nuovo - ampio studio conferma che non c'è nessun legame : A 21 anni dalla pubblicazione dell'articolo-frode , poi ritrattato, che diede inizio alle teorie del complotto sui vaccini, l'esitazione su questo tema si è tutto fuorché esaurita: la scarsa copertura ...