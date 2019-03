L’Unione Europea non impiegherà più le sue navi militari nell’operazione Sophia

Nuovi fondi delL’Unione Europea per rafforzare la resilienza in Yemen : L’Unione Europea ha donato oggi un totale di 40,8 milioni di dollari per sostenere l’impegno delle Nazioni Unite volto a rafforzare la capacità dello Yemen di fare fronte alle crisi (resilienza). Gli interventi coinvolgeranno i membri più vulnerabili della comunità, incluso donne, disoccupati, giovani, minoranze marginalizzate, sfollati interni (IDPs) oltre alle comunità ospitanti in difficoltà. L’accordo di finanziamento, ...

Londra. Un milione in piazza per rimanere nelL’Unione Europea : rimanere nell’Unione Europea. Torna ad infiammarsi quella metà di inglesi favorevoli alla permanenza nella Ue. La Brexit vacilla e la

Brexit - petizione sul sito del Parlamento : oltre 4 milioni chiedono lo stop all’uscita dalL’Unione europea : oltre 4,2 milioni di firme in poco più di 48 ore. Firme di britannici che, attraverso l’area riservata alle petizioni del Parlamento, chiedono ai propri rappresentanti e al governo di Londra il blocco unilaterale dell’articolo 50, la procedura attraverso la quale il Regno uscirà dall’Unione europea. Appena 24 ore prima, Theresa May era riuscita a strappare a Bruxelles una breve proroga per arrivare a una stretta di mano con i membri ...

L’Unione Europea concederà al Regno Unito di posticipare Brexit : La scadenza sarà il 22 maggio, a patto che il parlamento britannico approvi un accordo entro la prossima settimana

Theresa May ha detto che non chiederà molto tempo alL’Unione Europea per posticipare Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha detto che quando chiederà all’Unione Europea di posticipare la data di Brexit non lo farà chiedendo molto tempo, perché condivide la «frustrazione» dei cittadini riguardo al «fallimento nel prendere una decisione» da parte

May : Londra non lascerà L’Unione Europea : Theresa May incalza i parlamentari britannici sulla Brexit. “Se il Parlamento non appoggerà l’accordo sulla Brexit, c’è la possibilità che

Eurostat ha diffuso i dati del 2018 sui richiedenti protezione internazionale nei paesi delL’Unione Europea : Eurostat, ufficio statistico dell’Unione Europea, ha diffuso i dati sulle richieste di protezione internazionale presentate nei diversi paesi UE nel corso del 2018 (i cosiddetti “first-time asylum applicants for international protection“). Secondo Eurostat, nel 2018 le richieste sono state 580.800, l’11

Ufficiale : Londra rimane nelL’Unione Europea - almeno per ora : La Brexit si allontana. Il parlamento di Londra mercoledì sera ha bocciato l’ipotesi di un “no deal”, vale a dire

Salta la Brexit : Londra per ora rimane nelL’Unione Europea : Clamoroso a Londra. La Camera dei Comuni ha bocciato per la seconda volta l’accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory

L’Unione Europea ha aggiunto 10 paesi alla sua lista dei paradisi fiscali : In tutto ora sono 15, nonostante l'opposizione dell'Italia che voleva inserire anche gli Emirati Arabi Uniti

Il Tribunale delL’Unione Europea ha annullato una multa di alcuni milioni di euro contro quattro squadre di calcio spagnole : Il Tribunale dell’Unione europea (l’organo di primo grado della corte di giustizia dell’UE) ha ha annullato una multa di alcuni milioni di euro fatta dalla Commissione europea a quattro società di calcio spagnole – Real Madrid, Barcellona, Osasuna e Athletic Bilbao.

L’Unione Europea dice no a Trump : “Non prenderemo i foreign fighter” : Gli oltre 800 foreign fighter europei detenuti in Siria per ora restano dove sono. I principali governi Ue hanno infatti respinto al mittente la richiesta di Donald Trump, che li aveva spronati a riprendersi i connazionali per processarli. Assolutamente contrari il Belgio e il Regno Unito, ma anche Germania e Francia hanno chiuso la porta alle rich...

F1 - Ferrari nell’occhio del ciclone per il brand Mission Winnow : interviene anche L’Unione Europea : Dopo le indagini avviate dalle autorità australiane, l’Unione Europea vuole vederci chiaro sul rapporto tra la scuderia di Maranello e la Philip Morris Una situazione che fa discutere, nonostante i diretti interessati continuino a sottolinearne la completa liceità. La sponsorizzazione di prodotti legati al fumo in Formula 1 è vietata dal 2003 con la direttiva numero 33, per questo motivo il brand ‘Mission Winnow’ legato ...

“RescUE” - il nuovo meccanismo di protezione civile delL’Unione Europea : L'ha approvato il Parlamento Europeo oggi e dovrebbe entrare in azione entro la prossima stagione estiva