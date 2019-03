Luiz Adriano con la maglia della Juve | è un regalo di Douglas Costa

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Tanti brasiliani sono arrivati in Europa grazie allo Shakhtar Donetsk: la società ucraina ha spesso investito in Brasile acquistando giovani a prezzi ovviamente vantaggiosi per poi valorizzarli e venderli a peso d'oro. I più recenti ad esempio sono Alex Teixeira (trasferitosi in Cina) o Fred (acquistato dal Manchester United la scorsa estate). Alcuni di questi brasiliani hanno giocato o giocano tuttora in Serie A: è il caso ad esempio di, che ha militato nel Milan con una discreta media realizzativa, e di, centrocampista offensivontus che quest'anno è stato condizionato da numerosi infortuni, ma che a breve dovrebbe ritornare in prima squadra. A proposito di quest'ultimi due calciatori menzionati, sono rimasti molti amici, dato che hanno giocato diversi anni insieme in Ucraina. Il loro attuale rapporto è dimostrato da unricevuto da...

