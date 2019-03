La strategia di Zingaretti per riconquistare gli elettori delusi del Pd : Mettere mano all'organizzazione del Pd, portare avanti il lavoro per costruire alleanze larghe in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, intercettare lo scontento dei "traditi" da Salvini e dal M5s. Sono gli obiettivi fissati da Nicola Zingaretti, durante la sua prima relazione da segretario alla direzione nazionale. Una relazione approvata con la sola astensione dei 17 membri della mozione Giachetti. Un appuntamento convocato proprio per ...

La strategia inclusiva di Zingaretti tra radici di sinistra e innovazione : ... dagli ecologisti e dai fuoriusciti dal Pd come Bersani furiosamente anti-Renzi a Renzi, 'Se Matteo vuole portare il suo contributo sarò la persona più felice del mondo', e via dicendo: non c'è ...