optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)scrive unaa Sorrisi eper un bilancio degli ultimi tre anni, i migliori della sua vita. Il 20 aprile sarà in concerto al Forum di Assago per l'evento che chiude il cerchio aperto tre anni fa con la partecipazione al Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte. Il tour nei teatri con Gnu Quartet è giunto al termine sold out dopo sold out e il 4 aprile è in programma un concerto al Live Club di Trezzo sull'Adda, annunciato a sorpresa attraverso una diretta Facebook negli scorsi giorni. Il trionfo al Festival di Sanremo, nel 2018, con Fabrizio Moro e la canzone Non mi avete fatto niente; la partecipazione all'Eurovision Song Contest e sold out in tutta Italia macinati biglietto su biglietto, un sogno ad occhi aperti."La vita è davvero imprevedibile. Questi ultimi tre anni nela dimostrazione, almeno per quanto mi riguarda. Avevoundi ...

umano_ksgemfm : RT @OptiMagazine: La lettera di Ermal Meta ai fan: “Avevo solo un pugno di canzoni e mi sono buttato” - cristiana72 : RT @OptiMagazine: La lettera di Ermal Meta ai fan: “Avevo solo un pugno di canzoni e mi sono buttato” - OptiMagazine : La lettera di Ermal Meta ai fan: “Avevo solo un pugno di canzoni e mi sono buttato” -