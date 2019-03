Italia | Pavoletti e non solo | i giocatori in gol all' esordio in Nazionale dal 2000 in poi

Italia -Liechtenstein 6-0 : apre Sensi - chiude Pavoletti (e Quagliarella segna due rigori) : Tutto agevole a Parma per gli azzurri di Mancini: dilagano già nel primo tempo, complici 2 rigori e il rosso a Kauffman. In rete anche Verratti e Kean

Italia-Liechtenstein - sorrisi per tutti : da Quagliarella a Pavoletti - passando per Kean e Sensi - serata di festa al Tardini : Italia-Liechtenstein è stata una gara ricca di reti ed emozioni per gli azzurri, anche se il valore dell’avversario non era certo dei più elevati Italia-Liechtenstein non si può certo dire che sia stato un test probante per la Nazionale di Roberto Mancini. Un 6-0 però si sa, dà certamente morale al gruppo azzurro che si sta pian piano consolidando trovando certezze a suon di gol e vittorie. Tra esordi, ritorni e record, questa sera ...