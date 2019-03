Don Ciotti | memoria impegno contro mafie

Palermo - bruciata l auto alla militante di Libera. Don Ciotti 'E una sfida per tutti noi' : Giovedì, il giorno della memoria organizzato da Libera, Palermo si è svegliata con il volto di Chiara Natoli, che su Rai 3 diceva: 'Ricordare le vittime della mafia vuol dire impegnarsi concretamente ...

Palermo - bruciata l'auto alla militante di Libera. Don Ciotti : "E' una sfida per tutti noi" : Giovedì, Chiara ha guidato la giornata per le vittime della mafia. Il raid vicino la caserma della Finanza ripreso da una telecamera

Mafie - Don Ciotti : no silenzi - alzare voce : 13.30 "I migranti sono vittime rappresentati come colpevoli in una falsificazione delle realtà di cui un giorno la storia e Dio ci chiederanno conto. Io sto con la Mare Jonio,sto lì per salvare vite". Così don Ciotti dal palco della manifestazione di Libera a Padova. Contro la la mafia invoca "leggi più forti", e "non lasciare soli i magistrati: la democrazia chiede a ognuno di noi di fare la sua parte"."alzare la voce-dice- no a prudente ...

Mafia - Don Ciotti : “Vero nemico non sono migranti - ma criminalità organizzata. Governo? Finora ha fatto poco” : “Il nemico non sono i migranti, ma le mafie, la corruzione, l’usura e fino a qui il governo ha fatto molto poco su questi temi”. Nella Giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie, a Padova, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti attacca il governo M5S-Lega sul tema del contrasto alla criminalità organizzata: “Finora si è fatto molto poco. Abbiamo degli interrogativi sulla proposta di vendere all’asta a privati i beni confiscati, ...

Libera a Padova contro le mafie : "Siamo in 50mila". Don Ciotti : "Basta silenzi - alziamo la voce" : È arrivato in Prato della Valle il grande corteo antimafia organizzato a Padova da Libera e Avviso Pubblico. La piazza è piena e secondo le forze dell'ordine i manifestanti sono circa 30 mila, 50 mila per gli organizzatori. Prima dell'intervento di don Ciotti verranno i nomi di 1.111 vittime di mafia. "Sono 50 mila le persone che stanno sfilando per le strade di Padova - afferma l'associazione Libera - Un paese, circa un milione di ...

Albenga celebra la "Giornata della memoria e dell'impegno". Cangiano : "A Don Ciotti farò vedere le fotografie di questa importante ... : Oggi ricorre la "Giornata della memoria e dell'impegno" e, l'Istituto Comprensivo 1 di Albenga ha organizzato alcuni momenti di riflessione con i bambini e le istituzioni. Dal 1996 il primo giorno di ...

La scommessa di Don Ciotti 'L antimafia metta radici nel Nord Est'. Partono i cortei in tutta Italia : PADOVA. Se la mafia ha già conquistato il cuore del Nordest, penetrando non solo il tessuto imprenditoriale ma anche quello sociale e politico, allora è nel Nordest che deve mettere radici anche l'...

La scommessa di Don Ciotti : "L'antimafia metta radici nel Nord Est" : Padova, oggi alle 9 comincia la manifestazione per la giornata della memoria contro tutte le mafie in ricordo delle vittime

Don Ciotti 'La memoria per le vittime di mafia deve essere un impegno quotidiano' : I nomi delle vittime sono scritti sui campi, nei vicoli, sulle facciate dei palazzi, nelle piazze: è d'impatto lo spot della Rai per la XXIV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle ...

Don Ciotti si commuove a Che Tempo che fa : “Le vittime di caporalato e schiavitù tutte straniere. Non sono numeri - ma persone” : Don Luigi Ciotti, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa su Rai1, ha denunciato le 15 vittime di mafia del 2018 censite da Libera morte a causa di caporalato e schiavitù: “Dobbiamo sentire che il primo diritto di ogni persona sulla faccia di questa terra è essere chiamato per nome. Non sono numeri, non sono casi, non sono utenti, sono persone”. Video Rai L'articolo Don Ciotti si commuove a Che Tempo che fa: “Le vittime di ...

Razzista del terzo millennio - l’idea (molto originale) di Don Ciotti : Si intitola "Lettera a un Razzista del terzo millennio", l'ultimo libro di don Luigi Ciotti, edito dal Gruppo Abele. Attraverso le sue 78 pagine, l'autore propone una visione innovativa su un argomento irrinunciabile per capire la nostra identità nell'attuale corso storico.

Don Ciotti : ''La mafia è all'interno della zona grigia'' : Da queste dimensioni, che variano dal progressivo allargamento del raggio d'azione delle mafie fino ad una più accentuata vocazione imprenditoriale espressa nell'economia legale, don Ciotti ha ...

