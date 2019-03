Star Citizen Alpha 3 5 è ora disponibile sul PTU

Per lo sviluppatore di Star Citizen il ray tracing è un "grande mal di testa" : Ben Parry di Cloud Imperium Games ha dichiarato come il ray tracing di Nvidia sia sostanzialmente un "grande mal di testa", stando ad indicare come la tecnolgia richieda molti sforzi per essere implementata all'interno dell'ambizioso progetto, riporta PCgamer.Rispondendo ad un utente sul forum ufficiale del gioco, il quale chiedeva se la tecnologia permetteva agli sviluppatori di ottimizzare i tempi e il lavoro, Parry ha detto: "Neanche ...

Il nuovo video di Star Citizen mostra la nave di salvataggio Argo SRV. La campagna crowdfunding supera 218 milioni di dollari : Come segnala Twinfinite, Cloud Imperium Games ha pubblicato un nuovo video del suo simulatore spaziale Star Citizen, rivelando un'altra nuova nave.Il video mostra l'Argo SRV, con "SRV" che sta per "Search and Rescue Vehicle": la nave vi permette di volare, afferrare un'altra nave arenata e trainarla al ritorno in tutta sicurezza.È interessante notare che il raggio di cui è dotata l'Argo SRV consente anche di trasportare il carico, ma viene ...

In Star Citizen saranno introdotte emote pensate per i giocatori non udenti : Star Citizen introdurrà alcune nuove emote rivolte ai giocatori sordi e con problemi di udito. Le animazioni della American Sign Language (ASL) includono tutti i segni tipici che potreste incontrare in un videogioco online, come "ciao" o "grazie".L'animator Steve Bender ha descritto l'idea e mostrato alcune emote, nel video visibile più in basso, riportato da Rockpapershotgun. Il filmato presenta alcune parole nella lingua dei segni, espressioni ...